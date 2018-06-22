Виктор Янукович: Украина выбирает движение в сторону Европы

Премьер-министр Украины написал статью в "The Washington Post"

На протяжении всей европейской истории моя страна, Украина, была жертвой поразительного непонимания в западных столицах. До середины прошлого века ее называли "Окраина", т.е. буквально: пограничная территория между европейской цивилизацией и далекой и непостижимой Россией. Вероятно, в Европе много людей, которые по-прежнему воспринимают нас подобным образом, но на самом деле Украина изменилась, причем изменилась до такой степени, что это удивляет даже нас, сыгравших определенную роль в том, чтобы эти перемены наступили.

2 августа президент Украины Виктор Ющенко и я наряду с другими политическими лидерами подписали Универсал национального единства, который, как мы считаем, будет служить фундаментом современной Украины. Этот документ ляжет в основу программы правительства и станет руководством к реформам, которые мы намерены осуществить.

Вот некоторые ключевые моменты.

Экономические реформы. Наши граждане оказались в хвосте поезда в результате "шоковой терапии" и стремительно роста благосостояния в Восточной Европе после 1989 года. Мы видели, какой эффект оказали снижение налогов, защита частной собственности и либерализация торговли на наших европейских соседей. Наше правительство собирается ориентироваться на бизнес и последовательно строить такую экономику, которая будет конкурентоспособной на мировых рынках. Первым шагом на этом пути станет принятие законодательства, необходимого для вступления во Всемирную торговую организацию.

Политический плюрализм. Власть в нашем правительстве распределена справедливо и отражает результаты парламентских выборов, прошедших в марте. Представители партии Ющенко – "Наша Украина" – занимают президентский пост, посты министров иностранных дел, обороны, внутренних дел и возглавляют Совет национальной безопасности. К моей партии, Партии регионов, отошли пост премьер-министра и большинство министерств (с сильным преобладанием экономики). Лидер Социалистической партии Александр Мороз является спикером парламента и членом правящей коалиции. Мой политический оппонент Юлия Тимошенко возглавляет в парламенте крупнейший оппозиционный блок и уже выставила свою кандидатуру на президентских выборах 2009 года. Парламент временами бывает более шумным, чем американский конгресс, но при этом он не менее представительный.

Конструктивные отношения с Россией и, по возможности, расширение сотрудничества с ней. Мы считаем, что основополагающим принципом как теории свободной торговли, так и дипломатии является уважение политического строя и суверенитета других государств. Мы уверены, что эти принципы лягут в основу наших отношений с Россией по многим направлениям двустороннего сотрудничества, включая наши дискуссии об энергетической безопасности и межгосударственных инвестициях.

Мы с президентом Ющенко согласны и в том, что Украина сделала выбор в пользу Европы и будет стремиться к более тесным отношениям со всеми европейскими и евроатлантическими институтами. Вместе с Европейским союзом мы работаем над планом реформ под эгидой программы Европейского добрососедства, и эта работа, как мы надеемся, приведет к началу переговоров о соглашении между ЕС и Украиной о свободной торговле. Вместе с Соединенными Штатами мы разрабатываем программу антикоррупционных мер и план реформы судебной системы в рамках гранта, предоставленного Millennium Challenge Corp. Также мы намерены продолжать активное сотрудничество с НАТО.

Поскольку наши отношения с НАТО были источником ряда недоразумений, позвольте мне внести ясность. Президент и я обеспечили принятие закона, который позволяет украинским войскам участвовать в учениях НАТО на Украине и в других регионах. Мы намерены продолжать реформы в военной сфере. Когда мы получим приглашение (в НАТО. – Прим. ред.), мы проведем референдум, в ходе которого украинский народ сможет сделать выбор. Что бы ни произошло, не должно быть никаких сомнений в приверженности нашей страны европейскому направлению.

Наконец, Украина есть и останется страной большого этнического разнообразия. У нас самая большая еврейская диаспора в Европе. У меня много близких друзей-мусульман, и у нас есть множество христианских деноминаций, включая три православные.

Как Канада и Швейцария, мы говорим на двух языках, на украинском и на русском. Я родом из Восточной Украины, где родным языком большинства жителей является русский. Это тоже было причиной недоразумений. Некоторые решили, что культурное влияние России и лингвистические предпочтения таких людей, как я, являются доказательством того, что Партия регионов занимает пророссийскую позицию. Это не так. Присутствие испаноязычных американцев в Республиканской и Демократической партиях еще не делает эти партии происпанскими или ориентированными на любую другую страну. Точно так же американцам не следует на этом основании думать, что моя партия, или любая другая партия в украинской политике, не в полной мере привержена культурному единству и политической независимости суверенного украинского государства.

Уверяю вас, Европа и Америка не должны больше считать Украину далекими задворками. После того как мы осуществим в полной мере наши реформы и построим нашу экономику, Украина окажется в самом центре евроатлантической цивилизации.

Автор – премьер-министр Украины Виктор Янукович