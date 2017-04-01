В ГПУ рассказали, по каким делам допрашивали экс-депутата Госдумы Вороненкова (видео)

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, кроме расследования дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича, также допросили по делу о преступлениях во время Евромайдана.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, в рамках "дела Евромайдана" Вороненкова допрашивали один раз.

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"Да, он действительно был вызван для допроса также и касательно преступлений, совершенных во время протестных акций, что касается деятельности в этот период времени преступной организации, факт которой мы расследуем. Следователи действительно брали у него показания, которые касаются взгляда государственного чиновника с той стороны, как развивались события относительно поддержки РФ бывших высокопоставленных лиц и, в частности, уже развития событий после Майдана, по съезду, который не состоялся после 22 февраля в Харькове, - эти показания есть в наших материалах", - сказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков и ранены еще два человека.

Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.