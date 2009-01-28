Ющенко: газовый кризис возник из-за геополитических интересов России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что газовый кризис возник из-за геополитических интересов России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ и премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ брифинга во Вроцлаве.

В.ЮЩЕНКО считает большой ошибкой обосновывать ситуацию с поставками газа, которая возникла в начале января, исключительно коммерческим или экономическим конфликтом.

«Газ – это политика, а большой газ – большая политика, и в основе того, что произошло в начале января, лежат геополитические интересы России», - сказал Президент Украины.

Он заверил европейскую общественность, что Украина никогда не предпринимала никаких шагов, направленных на прекращение поставок газа в ЕС.

«В Украине не родился и никогда не родится политик, который перекроет транзит российского газа в Европу. Если вам об этом кто-то будет говорить (что Украина перекрыла газ – УНИАН), вспомните мои слова. Это большая ложь», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент связывает возникновение газового конфликта с РФ с проевропейской позицией Украины.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил премьер-министра Чехии за его большой вклад в урегулирование этого конфликта.