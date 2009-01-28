О защите людей от кризиса Тимошенко с профсоюзами поговорит в феврале

Правительство в феврале проведет расширенное заседание с участием профсоюзов относительно взаимодействия в вопросе защиты граждан во время кризиса.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующее поручение сегодня на заседании правительства дала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Предусматривается, что на расширенном заседании Кабмина будет рассматриваться вопрос выполнения пакета договоренностей между профсоюзами и правительством.

К этому времени руководители министерств и других органов центральной власти должны выполнить протокольное поручение Ю.ТИМОШЕНКО, которое состоит из 150 пунктов.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Григорий ОСОВЫЙ в своем докладе на сегодняшнем заседании правительства заявил об определенных сдвигах в выполнении договоренностей, достигнутых полгода назад на встрече Ю.ТИМОШЕНКО с представителями профсоюзов.

“Благодаря активной и принципиальной позиции премьер-министра, нам удалось действительно сдвинуть с мертвой точки отдельные вопросы”, - сказал он.

Г.ОСОВЫЙ подчеркнул, что постоянный диалог между правительством и профсоюзами является “актом доброй воли двух сторон к взаимодействию и объединению усилий в решении важных проблем для экономики и для людей труда».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила о необходимости объединить усилия правительства и профсоюзов в сфере системной социальной защиты граждан в условиях кризиса.

«Мы рассмотрим все вопросы, необходимые для того, чтобы правительство и профсоюзы были вместе в вопросе защиты людей от незаконных увольнений, от незаконных невыплат заработной платы, от незаконных отправлений в отпуск, от всех таких влияний, которые абсолютно не предусмотрены законодательством и которые разрушают нормальную жизнь людей, уничтожают доходы семей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что правительство намерено пересмотреть все общие планы действий, которые были разработаны правительственными и профсоюзными структурами.