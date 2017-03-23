В России предложили не пускать Украину на ЧМ-2018 в отместку за Самойлову

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что Россия имеет право не пустить сборную Украины на чемпионат мира-2018 из-за запрета въехать на территорию Украины участнице Евровидения от РФ Юлии Самойловой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, удивление. Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников? Наверное, на будущее надо иметь это в виду. Представьте: ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, предлогов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы", – сказал Джабаров.

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Как сообщал УНИАН ранее, участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину. "Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянська.

Позже организатор конкурса "Евровидение" Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для демонстрации на конкурсе.

Однако, Россия отказалась от дистанционного выступления Самойловой на Евровидении.