Тополанек: возобновление транзита газа в Европу - общий успех Украины и ЕС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела телефонный разговор с Миреком ТОПОЛАНЕКОМ - премьер-министром Чешской Республики, председательствующей в Европейском Союзе.

Руководитель правительства Чехии поблагодарил премьер-министра Украины за ответственную и прагматичную позицию во время газового кризиса и решающие усилия, направленные на решение проблемы с транзитом российского природного газа в страны ЕС, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«Это наш общий успех - Украины и Европейского Союза», - отметил М.ТОПОЛАНЕК.

Премьер-министр Чехии также высоко оценил газовые соглашения, подписанные между Украиной и Россией.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила благодарность за высокую оценку позиции и действий правительства Украины в вопросе урегулирования газового кризиса. Она подчеркнула преданность Украины стратегическому курсу на интеграцию в ЕС и заверила своего собеседника, что правительство Украины и в дальнейшем последовательно, шаг за шагом, будет идти этим путем.

Как сообщалось, после подписания 19 января "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" газового соглашения, прекращенный Россией 7 января с.г. транзит газа в ЕС был возобновлен с 10.24 мск 20 января.