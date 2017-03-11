НАБУ призывают расследовать дело о сокрытии Насировым британского гражданства

Transparency International Украина призывает Национальное антикоррупционное бюро Украины начать досудебное расследование по поводу сокрытия председателем Государственной фискальной службы Романом Насировым информации о наличии у него британского гражданства с 2012 года.

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Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Transparency International Украина.

Как заявили в организации, «Насиров внес заведомо ложные сведения в официальные документы и в дальнейшем использовал "подделку" для получения допуска к государственной тайне. В действиях председателя ГФС усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью 1 статьи 366 УК Украины».

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что отстраненный от должности председатель ГФС Насиров имеет гражданство Великобритании, а также Венгрии.

В свою очередь Насиров опровергает наличие у него иностранного гражданства.

Детективы НАБУ 2 марта объявили Насирову подозрение в злоупотреблении служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям.

По данным следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

7 марта Соломенский суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.