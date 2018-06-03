Украинский интерес. Атака в Гааге, трансатлантический Климкин и "Право и справедливость" против Туска

В Гааге прошли слушания по иску Украины к России в Международном Суде ООН. Озвучены обвинении в нарушении Конвенции о борьбе с распространением терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Команда юристов под украинским флагом пообещала предоставить не только доказательства террористической деятельности на территории Донбасса, но и трехлетнюю переписку между дипломатическими ведомствами Украины и России. Елена Зеркаль, руководящая украинской делегацией, подчеркнула, что стремится показать Россию нарушительницей норм международного права, дабы вызвать соответствующую реакцию международного сообщества.

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Задача не из легких, и шансов на то, что конфликт на Донбассе уменьшит обороты, а в Крыму, как минимум, улучшится положение крымских татар и других граждан Украины, немного. Россияне в Гааге делают ставку на пропагандистские и манипулятивные пассажи, одно утверждение о том, что сепаратисты добыли себе оружие в шахтах Донбасса способно не только стать Интернет-мемом, но и продемонстрировать глубину подхода. Хотя Дмитрий Песков пообещал признать решение МС ООН, это сегодня выглядит бравадой.

Украинским дипломатам, вернее, не столько им, сколько власти в целом, придется провести разъяснительную кампанию о том, почему наша страна выдвинула именно такие претензии. Многие отказываются понять, что в условиях, когда агрессия России очевидна для миллионов граждан Украины, с формальной точки зрения за признание этого факта международным сообществом еще придется бороться, причем однозначной гарантии успеха сегодня никто дать не может.

Павел Климкин пытался убедить госсекретаря Рекса Тиллерсона, сенаторов из комитета по ассигнованиям и других высокопоставленных вашингтонских собеседников в том, что проводить «размен» Украины нельзя, а санкции против России лучше не ослаблять, а усиливать. Судя по реакции из-за океана, шеф украинского МИДа был достаточно убедительным, но при этом сидеть сложа руки нельзя. Из Вашингтона Климкин отправился в Париж, чтобы провести переговоры с французским коллегой Жаном-Марком Эро. Тем временем в Москве министры иностранных дел России и Германии провели переговоры в достаточно дружественной обстановке. Не стоит обольщаться тем фактом, что инициатива Берлина по привлечению США к Нормандскому формату встретила формальную поддержку Москвы: в Кремле рассчитывают, что американцы будут по привычке давить на «слабое звено», которым в этом формате является Украина.

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Честно говоря, удивили представители «Права и справедливости». Нет, их политические противоречия и дрязги с бывшим лидером «Гражданской платформы» Дональдом Туском хорошо известны, но устроить демарш, дабы не допустить переизбрания земляка на новый срок главой Европейского Совета – это вряд ли дальновидный шаг. Ярославу Качиньскому и Беате Шидло изменили не столько чувство такта, сколько формальная логика: после игнорирования позиции ЕС в отношении Конституционного трибунала, как можно было рассчитывать на понимание по кадровому вопросу. Польша в который раз продемонстрировала, что умеет упоительно ссориться, но не обозначила свои пути к возобновлению диалога.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) одобрил предоставление безвизового режима Украине. Если граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут уже в конце марта въезжать в ЕС без шенгенских виз, то украинцам придется подождать, ориентировочно, до начала лета. Осталось только голосование в Европарламенте, где принципиально поддерживают упрощение визового режима с нашей страной и одобрение руководством ЕС.

Евгений Магда