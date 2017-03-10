Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита ЕС из-за Туска

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что не будет подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза, потому что решение о переизбрании Туска было принято против воли Польши, пишет Reuters.

По ее словам, из-за отсутствия подписи польской стороны саммит нельзя будет считать состоявшимся.

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При этом, как заявили чиновники ЕС, отказ Польши от подписания документа не будет иметь никаких юридических последствий, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, сегодня 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС переизбрали Туска главой Европейского совета на второй срок.

59-летний польский политик, экс-премьер-министр Польши Туск будет занимать должность председателя Европейского совета до 2019 года.

Премьер-министр Польши Беата Шидло в канун саммита Евросоюза написала письмо лидерам ЕС с призывом отказаться от поддержки кандидатуры Туска на его переизбрание.

По ее словам, Туск, находясь на посту главы Евросовета, "грубо нарушил" принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

В частности, критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать "верховенство закона и стандартов демократии".