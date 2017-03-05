Чтобы не допустить бегства: "Автомайдан" заблокировал выезды с территории суда, где находится Насиров

Как передает корреспондент УНИАН, «автомайдановцы» двумя автомобилями перекрыли выезд с территории суда.

Также активисты заявили, что при необходимости заблокируют выезд с Вознесенского спуска (где находится суд) до Кудрявского спуска, который соединяет территорию суда с Львовской площадью и с Подолом.

Ранее активисты «Автомайдана» заявили, что намерены заблокировать выезды возле Соломенского райсуда Киева, чтобы не допустить бегства Насирова.

По словам активистки Екатерины Бутко, «автомайдановцы» собираются возле здания Соломенского суда на Вознесенском спуске, где сейчас находится Насиров. Активисты движения намерены заблокировать своими автомобилями все выезды с территории суда для того, чтобы не допустить бегства Насирова после того, как истечет 72-часовой срок его задержания.

Также они надеются, что к этому времени суд все же рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения председателю ГФС.

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Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

Пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева Яна Квитченко заявила, что заявление адвокатов об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник, 6 марта, поскольку сегодня автоматизированная система распределения судей не может работать из-за отсутствия на рабочем месте судей.

Вместе с тем прокурор Роман Сымкив отметил, что сторона обвинения продолжает ожидать рассмотрения сегодня вопроса об избрании Насирову меры пресечения.

Сегодня в 23.52 истекает 72-часовой срок задержания Насирова, в течение которого суд обязан определить ему меру пресечения.