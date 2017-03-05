"Это будет завтра": Насирову сегодня не будут избирать меру пресечения - судья

"Сегодня уже не будет заседания", - заявил судья Александр Бобровник в комментарии "Громадському", передает "Украинская правда".

"Я объявил перерыв в судебном заседании для передачи отвода на автораспределение, на компьютерную систему, которая определит следственного судью, который будет рассматривать отвод на меня. Это будет проходить завтра", - пояснил судья.

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По его словам, в воскресенье очередного следственного судьи по отводам нет, поскольку это не предусмотрено приказом.

Ранее суд объявил перерыв в заседании, поскольку защита Насирова заявила ходатайство об отводе судьи.

Напомним, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.