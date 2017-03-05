"Это будет завтра": Насирову сегодня не будут избирать меру пресечения - судья
В воскресенье заседание по избранию меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову проходить не будет.
"Сегодня уже не будет заседания", - заявил судья Александр Бобровник в комментарии "Громадському", передает "Украинская правда".
"Я объявил перерыв в судебном заседании для передачи отвода на автораспределение, на компьютерную систему, которая определит следственного судью, который будет рассматривать отвод на меня. Это будет проходить завтра", - пояснил судья.
Читайте такжеСегодня Насирова могут отпустить: по воскресеньям нет дежурного судьи
По его словам, в воскресенье очередного следственного судьи по отводам нет, поскольку это не предусмотрено приказом.
Ранее суд объявил перерыв в заседании, поскольку защита Насирова заявила ходатайство об отводе судьи.
Напомним, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.