Насирова вывезли из Института кардиологии, вероятно для избрания меры пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, Насирова вывезли из медучреждения на медкаталке, погрузили в автомобиль «скорой» медицинской помощи и повезли, скорее всего, на заседание Соломенского райсуда, которое должно начаться в 19.00, по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Насирова из клинической больницы "Феофания" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. В пятницу, 3 марта, защитники заявляли, что Насирова прооперировали.

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Вместе с тем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что будут принимать все законные меры для проведения в субботу или воскресенье судебного заседания по избранию меры пресечения Насирову.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.