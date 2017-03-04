Насирова вывезли из Института кардиологии, вероятно для избрания меры пресечения
Отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова вывезли из Института кардиологии имени академика Стражеско, куда его ранее доставили из клиники «Феофания» для подтверждения диагноза.
Как передает корреспондент УНИАН, Насирова вывезли из медучреждения на медкаталке, погрузили в автомобиль «скорой» медицинской помощи и повезли, скорее всего, на заседание Соломенского райсуда, которое должно начаться в 19.00, по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, сегодня Насирова из клинической больницы "Феофания" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. В пятницу, 3 марта, защитники заявляли, что Насирова прооперировали.
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Вместе с тем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что будут принимать все законные меры для проведения в субботу или воскресенье судебного заседания по избранию меры пресечения Насирову.
Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.