Украинский интерес. Блокада с "внешним управлением", безвизовый прорыв и дипломатический десант в Киеве

Сепаратистские "республики" на Донбассе взяли курс на сворачивание экономических отношений с Украиной. Боевики установили контроль над 43 предприятиями, платившими налоги и сборы в украинский бюджет, Захарченко объявил не только о торговой блокаде, но и прогнозирует распад Украины через 60 дней. Похоже, российские кураторы сепаратистов решили уменьшить финансирование оккупированной территории и сосредоточиться на демпинговых закупках выпущенной там продукции. Так сказать, двух зайцев – одним махом. К сожалению, многие украинские политики забыли, что нанесение экономического ущерба противнику – одна из задач и классической, и гибридной войны.

В Украине и мире, тем временем, вспоминают аннексию Крыма, которой сегодня гордятся 43% опрошенных социологами россиян. Цифра впечатляет и не удивляет. Очевидно, что потребность в стратегии возвращения временно неконтролируемых территорий постоянно растет. Тем временем, премьер РФ Медведев, финансовой империи которого посвятил свое расследование российский топ-оппозиционер Алексей Навальный, призвал готовиться к длительным санкциям Запада, невольно выказав разочарование российского истеблишмента действиями Дональда Трампа. Впрочем, режим "осажденной крепости", с которым активно играют в Кремле, выглядит полезным для переизбрания Путина на очередной срок (действо запланировано на 2018 год).

Дональд Трамп выступил с первым посланием к Конгрессу в качестве президента, рассказав, под аплодисменты республиканского большинства, о том, как собирается сделать Америку снова великой. Кроме экономического протекционизма, отмены Obamacare и ожидающегося беспрецедентного единения демократов и республиканцев вокруг национальной идеи, 45-й президент США анонсировал небывалый рост расходов на оборону. Сомневаюсь, что это сообщение стало благой вестью для Путина, как и поиск американскими медиа контактеров, входящих в новую президентскую администрацию, с российским послом Сергеем Кисляком.

Собственно, и оперативное проведение европейского триалога относительно предоставления Украине безвизового режима, и назначение на начало апреля даты голосования за этот вопрос Европейским Парламентом, России придутся не по вкусу. Другое дело, что наша власть фетишизировала вопрос получения безвизового режима, на фоне отсутствия других успехов, в диалоге с ЕС. Куда важнее сегодня добиться ратификации Сенатом Голландии Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС – дорожной карты преобразования, а не демонстрации взаимной симпатии, которой является решение о безвизе.

Судя по тому, что в Киеве с минимальным разрывом побывали главы МИДов Польши и Великобритании (с новым форматом российско-украинского урегулирования) и глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль (заинтересованный в сохранении Нормандского формата по внутриполитическим причинам), на Западе активно задумались о перспективах урегулирования на Донбассе. Для официального Киева жизненно важно не только продвинуться в деле урегулирования (действия России вряд ли этому способствуют), но и избежать решения проблемы путем постановки перед фактом "большой сделки" или "локальной договоренности".

Франция пока не продуцирует инициатив по Донбассу, поскольку сосредоточилась на президентской кампании, ход которой становится все более скандальным. Франсуа Фийон не намерен выходить из гонки даже после вызова в суд по делу "Пенелопагейта". Марин Ле Пен заявила, что будет общаться со следователями, инкриминирующими ей финансовые злоупотребления в Европарламенте, после завершения выборов, которые она надеется выиграть. Получивший в лоб куриный яйцом Эммануэль Макрон стремительно набирает рейтинг, доказав, что не падает от попадания столь страшного "снаряда".

Евгений Магда