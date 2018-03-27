Кличко: Омельченко знал о моем желании стать мэром еще за год до начала кампании

Как вы оцениваете свой предвыборный опыт? Собственный опыт - это очень ценная вещь, его невозможно извлечь из книжек, из общения с друзьями, его невозможно купить за деньги. Это то, что необходимо прожить самому, пройти самому. Трудно переоценить тот опыт, который я получил за два месяца избирательной кампании, вне всяких сомнений он поможет мне с наибольшей эффективностью реализовать свои планы.

Вы почувствовали вкус реальной политики? Политика - инструмент, благодаря которому очень много можно изменить изнутри. Я это знаю, и я чувствую, что могу это сделать. Чувствую, что смогу конвертировать свои силы, энергию, контакты, опыт на благо того города и страны, с которыми связываю свое будущее.

А Виктор Андреевич Ющенко уже предлагал вам какую-то должность?

Официальных предложений не было, а личные разговоры с Президентом я не считаю возможными пересказывать прессе.

Ваши отношения с Леонидом Черновецким имели какую-то предысторию? Я был знаком с Леонидом Михайловичем, но все наши отношения заключались в приветствиях при каких-то встречах.

По отношению ко мне со стороны Черновецкого шла корректная компания. Я думаю, так же Черновецкий может сказать обо мне. А что касается прежнего мэра, то те средства, к которым он прибегал, - это наихудшие проявления украинской политики.

Интересно, что сегодня большинство политиков, как флюгеры, идут по ветру. Александра Александровича поддержали все партии и блоки, а как только стала понятна победа Черновецкого, они с теми же флагами вышли под мэрию поддерживать приход Черновецкого.

Может, Сан Саныч думал, что Вы так, погулять вышли, а не серьезно на должность мэра нацеливаетесь?

Я не выхожу просто так погулять. Учитывая нормальные отношения, которые меня связывают с человеком, который может стать моим конкурентом, я довожу до его сведения, спрашиваю мнение, прислушиваюсь, но решение принимаю сам. Александру Омельченко было известно о моем желании баллотироваться еще за год до начала предвыборной кампании.

Вам помог опыт спортивной карьеры в политике? Подготовка к публичным выступлениям - это те же ежедневные тренировки, количество подходов и повторов?

В спорте, боксе очень много параллелей. Я очень много позаимствовал из своего спортивного опыта. Целенаправленность и настойчивость, способность ставить новые цели политику нужны не меньше, чем спортсмену. Свой самый первый поединок в боксе я проиграл. Так же в политике... Хотя я не проиграл, но и не стал победителем. И это добавляет мне стимула работать дальше.

У Вас есть имиджмейкеры, те, кто работает с риторикой?

Нет. Я не исключаю, что со временем хотел бы иметь таких консультантов. Мне помог опыт, я провел тысячи встреч, выступлений на протяжении спортивной карьеры и общественной деятельности. И, готовясь к таким встречам, я всегда продумывал, какие мессиджи должны быть заложены в моих выступлениях. На каждой встречи я пытался эмоционально “прикоснуться” к каждому слушателю. Потому мои публичные выступления во время кампании признаны удачными.

А вы изучаете опыт Шварценеггера? Он Вас вдохновляет?

Да.

И вы ставите такие же амбициозные цели, как он?

Когда я еще был подростком, в моей комнате висел портрет Шварценеггера, он тогда был актером, достигшим огромных успехов в спорте. Он был для меня сильным, волевым, позитивным героем, который всегда побеждает. Таков он в кино, и таков в жизни. Я знаком с Шварценеггером. У нас много общих друзей. В первый раз я познакомился с ним пять лет назад на одном кинофестивале, а затем я проходил в Калифорнии подготовку к соревнованиям, где он живет, мы часто встречались. Он приглашал меня на ланчи. Когда в Украине начались президентские выборы, мы много дискутировали. А после выборов встречались и обсуждали результаты выборов.

А вы не расспрашивали его о политическом опыте?

Сознаюсь, я комплексовал его об этом спрашивать. Но я очень внимательно изучал его опыт по публикациям, книгам. Когда-то я подарил ему свою книгу, мою автобиографию на немецком языке, где я среди своих подростковых кумиров я называл его. Для него это было приятной неожиданностью.

Вы будет баллотироваться на следующие выборы мэра?

Да, буду баллотироваться. Я провел более двухсот встреч, на каждой я объяснял свое виденье развития Киева. Я привык воплощать свои слова в жизнь. Все свои обещания я буду воплощать в жизнь, насколько можно, независимо от политических раскладов.

Вы будете опираться на кадровую команду “Поры” - ПРП?

Не только. У меня есть связи с лучшими отечественными и заубежными экспертами в разных общественных сферах. Я давно готовился к этому шагу. Я работал со специалистами киевского коммунального хозяйства и экспертами по градостроению. В каждом направлении городской политики у меня есть команда, способная решать вопрос развития города. Но, конечно, невозможно быть хорошим специалистом, не имея своего общего виденья по всем проблемам.

А спорт?

Спорт это навсегда. Это то, что я буду делать при любых условиях, потому что это здоровье, настроение, внешний вид жителей. Вскоре мы открываем спортивный комплекс, планирую, что их будет сеть. Это комплекс по западному образцу, на несколько тысяч абонентов, а качество услуг не хуже, чем в элитных. То, что есть в Киеве - десяток элитных статусных клубов - это никуда не годится. Отсутствие конкуренции порождает эти безумные цены. Ситуация изменится.

Когда Вас спрашивали о бизнесе, говорили о какой-то промоутерской кампании, потом говорили, что у вас есть доля в Укргазбанке, есть свои НПЗ. Так что у Вас там есть?

Я за время кампании сам много нового о себе узнал. Мне приписывали то казино и ночные клубы, то автозаправки, то производство водочных изделий. На самом же деле, я основатель компании “К2”, которая занимается покупкой и продажей спортивных телевизионных прав, организацией и проведением спортивных поединков, и это основной бизнес. Я делегировал свои полномочия топ-менеджерам. Развитием этой компании занимаются специалисты, она не требует моего постоянного присутствия.