Холодницкий рассказал, когда следствие планирует завершить расследование дела Насирова

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил во время общения с журналистами, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

"В настоящее время прокуроры признали доказательства, предоставленные детективами, достаточными для объявления подозрения. У органа следствия есть два месяца, чтобы завершить следствие. Они (детективы НАБУ - УНИАН) нам на совещании, предшествовавшем всем этим событиям, пообещали, что в течение тех двух месяцев его (следствие - УНИАН) завершат", - сказал Холодницкий.

Руководитель САП добавил, что он, как один из процессуальных руководителей в этом производстве, запретил разглашение каких-либо данных досудебного расследования. Также Холодницкий подчеркнул, что категорически против расследования "в прямом эфире, на брифингах и пресс-конференциях".

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Как сообщал УНИАН, 2 марта после серии обысков, проведенных сотрудниками НАБУ и САП в Государственной фискальной службе, детективы Бюро вручили Насирову сообщение о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжёлым последствиям).

Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили полагающиеся для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной.

САП намерена ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.