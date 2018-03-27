Омельченко: Черновецкий играл в карты крапленой колодой

Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает непорядочным изменять списки депутатов как местных, так и районных советов, после объявления официальных результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам.

“Я считаю, что никаких законных прав изменять списки после выборов, после обнародования фамилий депутатов, нет. Это, во-первых. А во-вторых, я считаю, это качество морали тех партийных организаций или блоков заменять после выборов фамилии одних депутатов на другие”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, какую он может дать оценку итогам выборов киевского городского председателя, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что считает, что кандидат Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ одержал победу нечестным путем. “Я могу напомнить нам, что есть высокий интеллект, талант, ум играть в шахматы. По моему мнению, мы с Виталием КЛИЧКО играли в шахматы по телефону, а господин Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ играл в карты крапленой колодой. Поэтому результаты игры в шахматы по телефону и игры в карты крапленой колодой – это разные результаты, разные показатели”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По просьбе журналистов попробовать спрогнозировать, какими будут сессии Киевского городского совета нового созыва, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что ему тяжело это сделать. В то же время, он добавил: “Думаю, что будет интереснее, чем бывало у нас в Верховной Раде, когда дрались, щипали и царапали до крови”. При этом он подчеркнул, что он так думает, но не хотел бы, чтобы так было. “Потому что эти комедии никому не нужны, а Киев привык последние 8 лет к тому, что у нас подобного в сессионном зале не было”, - сказал городской председатель.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО также отметил, комментируя по просьбе журналистов вчерашнее выступление кандидата на должность киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и кандидата в мэры Харькова Михаила ДОБКИНА, что в принципе М.ДОБКИН ему понравился, но он советовал бы ему отдельно разговаривать по-русски, или по-украински. Что касается Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, то А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что его поразило заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, который сообщил в эфире, что родился в Харькове и запомнил впечатления от этого города только от жуков и пауков. А.ОМЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что, учитывая, что это большой индустриальный город, то можно сделать вывод, что “ЧЕРНОВЕЦКИЙ – есть ЧЕРНОВЕЦКИЙ”. И то, что и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и М.ДОБКИН выступали как мэры, то, как заметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО, они вступят в эту должность лишь на сессии городских советов, а до этого они остаются кандидатами.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО также высказал сомнение по поводу того, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил благословение от владыки САБОДАНА (имеется в виду глава Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир (САБОДАН) – УНИАН) на то, чтобы быть городским председателем столицы. По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО: “...он и там обманул киевлян, что якобы владыка САБОДАН освятил его”.

“Я рекомендовал бы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ поставить свечи за убитых двоих детей колесами его частных автомобилей. Помолился бы Богу за убиенных, сдал водительские права и больше никогда не садился за руль”, - сказал городской председатель.

Относительно детектора лжи, о котором заявлял Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, то А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал: “если бы это был нормальный человек, такой, как вы, то я бы сказал, что это большое преступление перед Украиной его заявление”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО, приводя слова из заявления кандидата в мэры столицы, что он (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ) “согласовал с Департаментом США детекторы, которые использует Пентагон. И читал, что в Украине уже есть 8. И читал, что такие государства, как Китай и Ливия, где нет свободы, прав – им США детекторы не продает”.

“Я считал и считаю Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО нездоровым человеком, ему нужно сочувствовать и жалеть его, потому что все, что он говорит – он говорит...”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.