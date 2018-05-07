Газовая война: кто побеждает и что дальше? или О чем молчит Газпром

После того, как Россия прекратила поставлять газ в Европу, отсутствие энергоресурсов стало предметом обсуждения международных структур, СМИ и европейского сообщества. Кто виноват в российско-украинском газовом конфликте, от которого сегодня страдает вся Европа? Чем это может грозить украинской газотранспортной системе? Сможет ли реализация проектов газопроводов Nord Stream (Северный поток) и South Stream (Южный поток) вытеснить с транзитного рынка Украину? Может ли Украина пересмотреть цены на транзит? С этими вопросами УНИАН обратился к экспертам. Володимир Сапрыкин, директор энергетических программ Центра Разумкова: ПЕРЕКРЫВАЯ ГАЗ, РОССИЯ ЗАСТАВЛЯЕТ ЕС ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБХОДНОМ ГАЗОПРОВОДЕ Поставки прекратила Россия. Это было показано по российскому телевидению, как постепенно перекрывались газопроводы, ведущие в сторону Украины. Сначала были перекрыты три газопровода, потом еще один. И недавно был перекрыт последний – Суджа. Каким образом и с какой целью Украина могла бы перекрыть снабжение газа в свою сторону? Какой смысл нам перекрывать транзит? Если перекрыть газ, то у нас не будет технического газа, который нам нужен на технические цели, то есть для перекачки газа для Европы. И наконец, если, как утверждает Россия, Украина “постоянно крадет газ”, то в случае перекрытия нам нечего красть – где же логика?

Россия преследует много целей, в том числе несколько стратегических. Сейчас значительно упали цены на нефть. Создавая проблемы с поставками газа в Европу, Россия якобы повлияет на цены на нефть. В случае снижения подачи газа в европейские страны, они будут применять нефтепродукты для сварки, для других целей. Это увеличивает спрос на нефть и может повлиять на мировой рынок нефти. Таким образом, повышение цен и получение дополнительной прибыли как от газа (поскольку цена на газ тоже зависит от цены на нефть), так и от продажи нефти – это первая стратегическая цель.

Вторая цель – подтолкнуть Европейский союз к необходимости строительства так называемых обходных газопроводов, в первую очередь Nord Stream (Северный поток) и South Stream (Южный поток). Сегодня страны Балтии, Польша не хотят, чтобы Nord Stream строился. Кризис, нет лишних денег, зато есть большие сомнения в целесообразности строительства этого газопровода. Перекрывая газ, Россия заставляет Европейский союз участвовать в газопроводе в обход Украины, чтобы не было зависимости от украинского транзита. Безусловно мы видим, что добыча газа России стагнирует. Если несколько лет строить новые газопроводы, то для них не будет газа, его не хватит. Значит, есть вероятность того, что часть газа, идущего через Украину, будет переброшена на эти новые обходные газопроводы.

И третья цель – тактическая - получение сверхвыгодных условий продажи газа и его транзита через территорию Украины.

В прекращении снабжения газа есть определенная угроза для украинской газотранспортной системы. Поскольку если резко снизить подачу газа, а затем вообще отключить, может возникнуть проблема с перекачивающими агрегатами. Это уже зависит от профессионализма украинских газовщиков, которые должны вовремя выключить эти агрегаты, чтобы они не разрушились.

Международные наблюдатели в состоянии выяснить, кто виноват в сложившейся ситуации. На 75% это можно проследить. Главным образом на территории России есть газоизмерительные станции, они регистрируют. Конечно человеческий фактор может изменить, сделать все наоборот, но приборы четко фиксируют, что происходит с подачей газа. Где переключали, когда и на сколько.

Я много говорю, что и транзитные тарифы, и тарифы на хранение газа в подземных хранилищах, и цена газа для Украины – это результат переговоров. Нельзя сказать, что цена для Украины такая, а тарифы такие. В рамках переговоров определяются все компромиссы с обеих сторон, все тарифы и цена.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: РОССИЙСКАЯ СТОРОНА ДЕЛАЛА ВСЕ, ЧТОБЫ БЫЛИ СОРВАНЫ ПЕРЕГОВОРЫ

С точки зрения Европы, виноваты обе стороны. Потому что они не получают проплаченный газ, и им неинтересно, кто не поставляет газ: Украина или Россия. Если говорить с точки зрения самой ситуации, то виновата российская сторона. Она с самого начала рассматривала эту ситуацию как показательное наказание непокорной транзитной Украины. В ином случае не было бы таких ультимативных заявлений со стороны Газпрома, не было бы такой ультимативной необоснованной цены на газ для Украины. Для России было важно показать транзитную несостоятельность Украины, нанести Украине репутационные потери, значительно снизить транзитную, геоэкономическую и геополитическую репутацию Украины.

Это не просто стечение обстоятельств, а эдакий новогодний серьезный спецпроект, чтобы повысить политическую привлекательность других проектов газопроводов, таких как обходящих Украину Nord Stream и South Stream. Российская сторона делала все, чтобы были сорваны переговоры, чтобы Украина вынуждена была пойти на потребление газа из хранилищ, накопленного на протяжении 2008 года.

Обходные газопроводы не смогут вытеснить Украину с транзитного рынка, ведь через Украину проходит 80% газа из России, который потребляется Европой. Но роль транзитных посредников будет значительно снижена. У Украины будет меньше возможностей для участия в формировании новой архитектуры энергетической безопасности в Европе, в формировании структуры энергетической солидарности. Попытки России заключаются в том, чтобы, обходя транзитные страны, подорвать возможности для формирования общей энергетической европейской политики, когда может быть установлена прямая связь между поставщиком и потребителем. Россия может напрямую заключать контракты с корпоративными агентами Германии, Франции, Италии, обходя Брюссель. Обходя Украину, Кремль хочет обойти Брюссель. А тем самым застраховаться от того, чтобы Брюссель напрямую выходил на Туркменистан или другие страны для формирования другой газопроводной логистики. Таким образом возможности общей энергетической политики будут значительно снижены в направлении Туркменистана и центральноазиатских стран, где Россия берет газ. Ведь своей газодобычи России уже не хватает для того, чтобы удовлетворить потребности своих и европейских потребителей. Коммерческая привлекательность Nord Stream и South Stream сегодня падает. Падает потребление газа, дорожает стоимость капитала, то есть кредитных ресурсов, чтобы реализовать эти газопроводы на коммерческой основе.

Мы можем повысить цену на транзит только решением Стокгольмского суда или благодаря экспертной оценке специалистов Европейского Союза, которые могут помочь в установлении более-менее справедливого тарифа на транзит российского газа в Европу через Украину. В самовольном порядке мы это сделать не можем, они просто не будут платить. Другое дело, что мы можем поставить вопрос о пересмотре тарифов на транзит в сторону повышения, если Россия в переговорах по цене на газ для Украины выйдет за рамки подписанного двумя премьерами Украины и России меморандума, предусматривающего постепенное ступенчатое повышение цены на газ, а не одномоментное, как это сегодня предлагает Россия. Тогда уже Украина может настаивать на повышении ставки транзита до среднеевропейской, отстаивать эту позицию в международно-правовом арбитраже и обращаться за экспертной, а, возможно, и политической помощью к Европейскому Союзу.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»: В РОССИИ ПРОСТО ВОЗНИКЛА СИТУАЦИЯ, КОГДА ГАЗА НА ЭКСПОРТ НЕ ХВАТАЕТ

Информация Газпрома о том, что Украина перекрыла поставки газа в Евросоюз, относится к разряду пропагандистских мифов российского монополиста.

Если себе представить, что что-то похожее и произошло, то - при сохранении давления в системе российских газопроводов, при сохранении объемов подачи газа на экспорт - на магистральных газопроводах России, по которым подается газ, произошла бы серия аварий. Или выражаясь техническим языком, произошла бы разгерметизация полостей газопроводов в результате возникновения закритического давления в магистралях.

Ничего этого на территории России не наблюдалось на протяжении последних дней с тех пор, как Россия прекратила поставки газа.

Таким образом можно сделать единственный вывод – если на входе в украинскую транспортную систему газ не поступает, то, соответственно, через украинскую ГТС ничего не может дальше транзитироваться.

То есть Газпром просто прекратил подачу газа, сваливая при этом всю ответственность на украинскую сторону.

Бесспорно, что нужна большая информационная активность украинской стороны в целом. Потому что во время Рождественских праздников выходило так, что отдувался только сам НАК Нафтогаз на информационном фронте. Но его ресурсы нельзя сравнивать с пропагандистскими возможностями Газпрома и целой пропагандистской машины российского государства. Работавшей довольно настойчиво не только последнюю неделю, но и последние полтора месяца.

Более того, надо принять во внимание, что Газпром вовлек в свою пропагандистскую кампанию очень серьезные европейские, американские пиар-агентства, которые помогают ему донести позицию российской стороны до ответственных лиц стран ЕС.

Как всегда, украинская сторона активизировалась только тогда, когда ситуация вошла в фазу эскалации конфликта.

Я бы не стал сейчас говорить о катастрофичности газотранспортной системы Украины. В любом случае эта ситуация аномальна и беспрецедентна в истории того, что мы называем газотранспортной системой бывшего Советского Союза. Российская газотранспортная система также работает сейчас не в оптимальных условиях, мягко говоря. То есть то, что делает российская сторона сейчас, подвергает серьезным технологическим перегрузкам российские магистральные газопроводы. Если, конечно, в них есть газ.

Создается впечатление, что проблема в значительной мере связана с текущим дефицитом газа. То есть Россия не в состоянии сейчас обеспечить одновременно поставки газа внутренним потребителям и обеспечение экспортных обязательств. Это только одна из гипотез, пока прямых подтверждений мы еще не можем указать, но последние несколько лет ряд специалистов в России и ЕС говорили, что у России серьезные проблемы с обеспечением баланса газа.

Еще в сентябре прошлого года ныне бывший глава другого российского монополиста РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс открытым текстом говорил о том, что в России зимой в 2010 году будет серьезный дефицит газа. Скорее всего, Чубайс на год ошибся. Дефицит начался раньше.

Российская сторона не рискует об этом официально объявить, потому что тогда придется объявлять о дефолте Газпрома в плане его возможностей обеспечивать поставки газа. Потому решили разыграть сценарий войны.

Однако это не единственная причина. Есть и другие причины, выходящие, скажем так, за рамки коммерческого спора двух хозяйствующих субъектов.

Есть несколько причин прекращения поставок газа в Европу. Первая – как я уже сказал, в России существует дефицит газового ресурса для одновременного удовлетворения всех потребностей.

Газотранспортная система так устроена, что сначала будут удовлетворяться потребности того потребителя, который находится ближе к началу трубы, то есть это будет российский потребитель. А для остальных будет то, что остается.

Вторая причина связана с тем, что российская сторона, видя неуклонную тенденцию к удешевлению нефти последние полгода, решила прибегнуть к применению эскалации – восстановлению роста цены. Конечно, это нельзя делать публично и декларативно, нужно найти ряд поводов, которые бы придали искусственно созданному дефициту правдоподобный вид.

Третья причина – Россия таким образом решила усовершенствовать технологию ведения энергетических войн. Что абсолютно абсурдно с их стороны, потому что такие действия ведут к тотальной потере доверия к России как поставщику.

У России есть несколько целей. Часто все, особенно журналисты, хотят найти одну цель, которую преследует Россия. В действительности система целей достаточно структурирована, Россия действует по многоцелевому плану.

Первая цель – дожать Украину, дожать НАК Нефтегаз, ввести ее в состояние банкротства с тем, чтобы Украина через определенное время была вынуждена сдать газотранспортную систему Газпрому.

Вторая цель – сохранить по крайней мере на время непрозрачного посредника РосУкрЭнерго при поставках центральноазиатского газа через Газпром в Украину и ЕС.

Третья цель – представить Европейскому Союзу Украину ненадежным транзитным элементом при поставках российского газа и добиться окончательного согласия и финансирования от ЕС двух амбициозных проектов “Северный поток” и “Южный поток”, которые по замыслу российской стороны, должны стать компенсатором ненадежной Украины как транзитной ветви.

Вытеснят ли новые газотранспортные системы Украину как транспортера? Нет, это иллюзии. В связи с ростом спроса на газ в странах ЕС российской стороне и ЕС понадобятся и дополнительные маршруты, и использование украинской газотранспортной системы. Потому что только в Украине есть система подземных хранилищ газа, которые крайне необходимы российской стороне для обеспечения стабильности поставок газа в ЕС. Это то, чего нет и не может быть по другим маршрутам.

Это вещи, о которых Газпром не говорит, потому что ему не выгодно говорить об этом.

Александр Тодийчук, президент Международного киевского энергетического клуба: УКРАИНА НЕ КРАЛА ГАЗ, ОНА ПРОСТО БРАЛА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ТРАНСПОРТИРОВКУ

Сегодня нет контракта на перекачивание газа. В связи с этим часть газа, идущего на транзит, забирается для нужд работы компрессорных станций для перекачивания газа. И эта разницу Газпром рассматривает как украденную. Украина использовала около 70 миллионов кубометров своего газа из подземных хранилищ, чтобы обеспечить транзит в Европу и какую-то часть забрала того газа, который прокачивала, в виде компенсации, поскольку нет тарифной платы. То есть, если нет цены на транзит, то самая лучшая бартерная схема.

В связи с прекращением поставок есть несколько параллельных сценариев. Первый – из-за финансового кризиса снизилась реализация «Северного» и «Южного потоков». Поэтому российская сторона решила обострить ситуацию.

Второй – есть старая «дружба» между президентом России, точнее премьер-министром, и оранжевой командой Украины. Российская сторона имеет сейчас возможность показать, что она действует неэффективно, создает лишь проблемы, и уменьшить ее поддержку в глазах Европы и США.

Конфликт с газом привел к повышению цены на нефть, потому что мазут идет как альтернативное топливо. В связи с этим выросла цена на нефть. Если растет цена на нефть, газовая составляющая тоже растет, потому что она формально привязана к цене на нефть.

Все специалисты, в том числе и заграничные, вам расскажут, что никакой кражи газа со стороны Украины не было, было лишь изъятие за то, что Украина транспортировала газ.

На самом деле, европейским правительствам поднадоело разбираться, кто прав, а кто – нет. Они видят, что есть проблема, поэтому они активно работают с Алжиром, Ираном. Они будут искать варианты, которые не связаны ни с Украиной, ни с Россией.

Опрашивали Анна Ященко, Ксеня Лесив