На что рассчитывают Ющенко и Тимошенко?

Похоже, Президент решил не так бороться за следующий срок, как потопить главную соперницу... Мол, я не стану Президентом, но и она им не будет...

Вся страна застыла в ожидании, кто кого первый поглотит – Тимошенко Ющенко или же Ющенко Тимошенко. Война пошла не на жизнь, а на смерть – надеюсь, в политическом смысле. Рубикон перейден, мосты сожжены. Последние романтики, надеявшиеся, что они когда-то договорятся, пошли с горя пить водку.

Способны ли высшие должностные лица в государстве, которые, пренебрегая даже собственными рейтингами, публично демонстрируют взаимоненависть и готовность уничтожить друг друга, хоть что-то полезное принести своей стране?

Вопрос риторический. Ответ очевиден.

Так зачем же они это делают?

Думаю, что если Ющенко и Тимошенко поставить этот вопрос, они не смогут на него ответить, по крайней мере искренне. Но ответ должен быть! Они же в конце концов способны отвечать за свои действия?

Да, они пошли ва-банк. Тимошенко – ослепленная жаждой президентской булавы, Ющенко – нежеланием ей эту булаву отдать. И оба – стремлением отомстить друг другу за унижение, публичные оскорбления, обвинения...

На что может рассчитывать Тимошенко?

Раньше, до кризиса, ее позиции были действительно достаточно сильные. Ей нужно было лишь как можно дольше продержаться на должности главы правительства, желательно – до очередной президентской кампании. И потом на белом коне въехать на Банковую. Однако экономический кризис, раскрученный в Украине, в частности, и благодаря бездарной деятельности нынешнего правительства, внес коррективы в эти планы. Пресловутая тысяча, попытка регулировать цены и другие формы социального ухаживания сегодня выглядят просто смешно на фоне будущих катаклизмов. Реальных антикризисных мер как не было, так и нет. Последняя надежда – все валить на Ющенко с Балогой.

Действительно ли Тимошенко верит, что Ющенко испугается и уйдет в отставку? Вряд ли. Удастся ли ей вместе с “регионалами” объявить импичмент Президенту? – тоже маловероятно. Правда, если Москва будет очень давить на бело-синих, что она неоднократно делала, – то и такое может произойти. Хотя объективно самой Партии регионов и ее бизнесу этот импичмент ни к чему. В первую очередь это нужно путинской власти, для которой уничтожение Ющенко – акт значительно более важный, чем благосостояние собственного народа, а также Юлии Владимировне, для которой он стал бы коротким путем прихода к власти.

В целом оппозиционная, антипрезидентская риторика при сохранении должности главы правительства, очевидно, оптимальный вариант для Тимошенко в тактическом плане. Реальные антикризисные меры, которые это правительство родить, очевидно, не в состоянии, можно подменить шумными антиющенковскими выпадами, обвинениями (часто справедливыми) в адрес Стельмаха, Фирташа, “Венко” – всех, кто мешает приносить людям добро.

На что рассчитывает Ющенко?

Вот в его риторике, кажется, появились нотки сомнения относительно собственных президентских перспектив. В первый раз на публике они прозвучали во время годовой итоговой пресс-конференции, цитирую дословно: “Хочу сказать, – сказал Президент, – что это та тема (коллективной безопасности. – Авт.), на которой Президент Ющенко будет стоять и говорить нации: если вы хотите детям передать стабильную страну с твердым суверенитетом, мы должны принять ту модель, которую приняло каждое государство современной Европы. Эта нация имеет суверенное право – право на собственную политику национальной безопасности... На этих тезисах можно выиграть президентские выборы?.. Думаю, что нет”.

Как видим, Ющенко засомневался в том, что может выиграть следующие выборы и даже нашел для этого красивое объяснение: мол, проиграл – но только потому, что занимал активную позицию относительно участия страны в Североатлантическом альянсе. Хотя все мы прекрасно понимаем, что это совсем не та причина... Но не о том речь...

Похоже, Президент решил не так бороться за следующий срок, как потопить главную соперницу, чтобы она не дорвалась к высшему креслу в государстве. Мол, я не стану Президентом, но и она им не будет. Это, судя по всему, и определяет всю его внутреннюю политику последних месяцев и будет определять в будущем.

В окружении господина Ющенко говорят, что он очень рассчитывает на те дивиденды, которые, исходя из его намерений, может принести ему экономический кризис. Он объективно уничтожит Тимошенко и даст ему возможность морально подняться над всей этой суетой.

А дальше что? Мало верится, что Виктор Андреевич успеет подготовить и раскрутить приемлемого для себя преемника – что-то а-ля Яценюк.

Так неужели Президентом почти автоматически становится Янукович? Такой вариант вполне вероятен, и на него Виктор Федорович, похоже, очень рассчитывает. Власть сама плывет к нему в руки, главное не подставиться, не сделать откровенной глупости...

Но что-то слишком все просто здесь выходит, что для украинской политики выглядит как-то неестественно...

Могу согласиться с господином Ющенко в одном – когда он сказал, что в Украине соревнуются два виденья развития страны. По его словам, первый взгляд – это популизм, узурпация власти, второй путь – демократический. Он намекал на Тимошенко и на себя. Хотелось бы немножко поправить господина Президента: в Украине соревнуются два виденья: демократическое и “совковое” (речь не о Ющенко и не о Тимошенко). И экономический кризис, наверное, действительно поможет украинцам лучше определиться, чего они в конечном итоге хотят.

Оксана Охримчук