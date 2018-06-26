Экзамен на честность депутаты сдают завтра…

На завтрашней сессии Киевсовета будет решаться вопрос земли. Сотни земельных участков могут уйти новым хозяевам «на шару», без проведения аукционов и конкурсов.

Накануне судьбоносной сессии журналисты УНИАН встретились с членом киевской фракции БЮТ, заместителем КГГА Александром Притыкой

Александр Яковлевич, Вы в свое время обещали УНИАН рассказывать обо всех шагах киевской исполнительной власти, и педантично считать каждый кусочек мяса, который «недодают тигру». А теперь оказалось, что член команды БЮТ сам в исполнительной власти и становится там едва ли не вторым лицом. Как это произошло?

Леонид Михайлович встречался с нашей фракцией и предложил дать кандидатуру на должность зама по ЖКХ. Он очень убедительно говорил, что облегчение жизни рядового киевлянина и повышение качества жилищно-коммунальных услуг для него являются приоритетом. Фракция БЮТ шла на выборы с аналогичными лозунгами, фракция предложила на эту должность меня, и я согласился. Мы договорились с Леонидом Михайловичем, что я на протяжении определенного времени вникаю в вопросы и двигаюсь дальше. Я уже достаточно полно понимаю проблематику той работы, которой я занялся. Она оказалась намного сложнее, чем я ожидал. Но тем не менее я готов работать.

ЖКХ - это не комиссии собственности, земли и архитектуры, которые в деловых изданиях называются «прибыльными» или могущественными. Это тяжелая ежедневная работа, единственной благодарностью за которую будет (или не будет) уважение киевлян.

Что самое сложное в вашей новой работе?

В Киевской администрации не выстроена эффективная система управления. Нечетко определены функциональные обязанности. По моей проблематике я пересекаюсь еще минимум с двумя замами. Мы занимаемся одними и теми же вопросами, что не улучшает работу. Потому что как только у подчиненного появляется более одного начальника, у него возникает люфт возможностей и так далее. К тому же, каждый руководитель - это отдельный стиль управления, отдельный метод работы с людьми. И не может быть так, чтобы одним участком занималось несколько человек. Тогда получается хаос.

Второй вопрос касается коллегиальности принятия решений. Те коллегии, которые проводятся по пятницам, это своего рода - партхозактивы. На них выносятся далеко не самые важные вопросы и обсуждаются они кругом лиц, которые совсем не должны это обсуждать. По большому счету, Киевская администрация должна принять форму работы Кабинета Министров, когда имущественные кадровые вопросы решаются коллегиально в составе замов и причастных к этому вопросу лиц.

Должно быть десять-пятнадцать, ну двадцать чиновников, максимум, но не сто пятьдесят. В кругу ста пятидесяти людей решить вопрос или подготовить его для решения почти невозможно. Неправильно, когда распределены функции, но при этом не делегированы полномочия. Неправильно когда вопросы кадров решает один из замов. Значит он, вольно или невольно, становится довлеющим лицом по отношению к другим заместителям. Это замечания профессионального характера. Необходима четкая работающая система управления, взаимодействия, как по горизонтали, так и по вертикали.

Есть еще группа вопросов морально-этического характера. Есть моменты, которые мне, как депутату и как человеку, важны. Я хочу четко определить, в команде каких людей я работаю: тех, которые пришли строить, созидать или зарабатывать деньги? Вопросы земли и собственности являются лакмусовой бумажкой любой власти. Испытание собственностью и землей - едва ли не самое тяжелое испытание. И это будет рассматриваться завтра на сессии.

Черновецкий сказал, что ни один участок не уйдет без конкурса...

Там оказалось все сложнее. Депутатами прошлого созыва было принято решение о том, что все заявки на отводы земель после 1 сентября 2005 года рассматриваться не будут. Что такое заявки? Ранее была создана целая процедура отвода земель по ходатайствам заинтересованных лиц. Это система абсолютно непрозрачная, когда любой гражданин города Киева мог, увидев свободный участок земли, написать заявку и получить землю на строительство чего-то.

На практике такие участки земли бесплатно получали либо люди, имеющие достаточный финансовый ресурс для того, чтобы раздать деньги, либо люди, находящиеся при власти. Город при этом недосчитывал десятки миллионов гривен. С 1 сентября мы остановили этот процесс. Но при этом приняли решение, что дальнейшие участки будут предоставляться на основании конкурсов и аукционов. Правильное решение. Но при этом осталось, по некоторым данным, 250, по некоторым – 1000 таких ходатайств, которые были написаны до 1 сентября и остались нерассмотренными. Вот здесь и просматривается такая зыбкая грань. Если лицом, которое обращалось с ходатайством, пройдены все процедуры и к нему нет никаких замечаний, то Киевсовет не может так просто взять и отказать в выделении земли. Он может отказать только на основании чего-то. А вот если есть нарушения, то Киевсовет может отказать просителю, а может не отказать. К примеру, земельный участок, отведенный под строительство, не соответствует существующему земельному плану. Можно отказать, а можно внести изменения в Генплан и отвести. Еще пример: на месте просимого участка есть парковая зона. Можно отказать, а можно внести изменения в границы парка или зеленой зоны. Так вот, в зависимости от того, как проголосуют депутаты, можно будет судить о чистоте помыслов. Они должны голосовать положительно только по бесспорным вопросам, по которым отказать нельзя. А там, где отказать можно, то нужно отказывать, и земли выставлять на аукцион. Потому что те нагрузки, которые городской бюджет будет испытывать в следующем году и в последующий, они беспрецедентные. И это связано и с повышением тарифов, и с общим состоянием сетей, и с общим состоянием жилищного хозяйства, дорожных развязок и так далее. И только от депутата зависит, будет ли рассмотрение земельных вопросов пиром во время чумы, и они попытаются оторвать для себя или своих эту самую землю, либо все-таки возобладает государственный подход и земли будут оставляться для аукциона. Доживем до завтра – посмотрим.

Записала Лана Самохвалова