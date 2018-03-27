Как едва не подрались Порошенко с Полохало

Здорово позабавили публику Петр Алексеевич Порошенко и Владимир Иванович Полохало. Их копья скрестились на вечерней передаче Анны Безулик по “1+1”. Закаленный в отстаивании своего лидера Полохало стоял как панфиловець – отступать нельзя, позади Она. А Порошенко, вернувшийся недавно с одесской Юморини, румяный и острословный, казалось, сейчас наделает в студии какой-то беды. Тарас Черновил шмыгал носом и хохотал… Обошлось, к счастью, без рукоприкладства.

Суть публичной перепалки была, как нетрудно догадаться, банальная. Полохало с методической настойчивостью добывал в борьбе право Тимошенко на премьерство, обвинял Порошенко во всех его известных грехах. Порошенко, не выбирая слов, обвинял Полохало во лжи и вроде бы отстаивал позицию “Нашей Украины” по поводу коалиции. В конце концов, эта позиция уже никакого значения не имела. Да и кто ее не знает? Так же, как и позицию БЮТа. Интересной была форма ее подачи каждым из участников, с позволения сказать, дискуссии.

Порошенко сказал, что подписывать Меморандум о создании помаранчевой коалиции еще до выборов отказалась сама Юля. Тогда был цейтнот, хоть и следовало успокоить избирателей. Сегодня цейтнота нет, поэтому и спешить нечего. Нужно выработать программу, принципы, на которых будет держаться коалиция, а тогда уже делить портфели. Совет НСНУ от 5 апреля именно такое решение и принял. Все на передаче восприняли это довольно спокойно, только Черновил изрек что-то вроде: “Мы готовы идти на создание коалиции. Рассматриваем и левоцентристский вариант: “Регионы” – СПУ – КПУ (вместе 240 голосов)”. На это никто особенного внимания не обратил.

Скандал начался с того, что Порошенко с натиском в голосе сказал: БЮТ выдвигает на должность премьера Тимошенко, “Регионы” - Януковича, а мы - поддержим того, кого выдвинет Президент. Для нас неприемлем метод дележа портфелей, к которому прибегали Пухкал с Турчиновим: писали должности на бумажке и бросали их в шапку, а тогда вытягивали жеребьевкой.

Полохало при этих словах пожелтел и стал похож на восковую фигуру. “Порошенко вводит людей в заблуждение". По новой Конституции (ст. 83 и 114), кандидатуру на должность премьера Президенту представляет коалиция депутатских фракций. Он язвительно напомнил, что Совет НСНУ заседал 6 часов, чтобы выдать протокол, в котором переписаны четыре общие статьи Конституции.

Черновил что-то проворчал о том, что “Регионы” готовы работать в оппозиции.

А Порошенко понесло. Начинать нужно не с трудоустройства политических лидеров (читай – Тимошенко) и не с дерибана должностей. Вы писали в рекламе, что люди выбирают премьер-министра между Януковичем и Тимошенко. Так вот вы проиграли, потому что Янукович набрал больше голосов! Призываю вас думать не “сердцем”, а головой (это тоже вроде как намек на политическую рекламу). В Кременчуге БЮТ поддержал на должность мэра представителя “Регионов” и так далее. Поэтому нужно доказывать свою позицию не словом, а делом…

Полохало называет выпад Порошенко истерически-эмоциональным. И добавляет (уже не “истерически”): “Вы являетесь лидером общественного недоверия. В вашей Винницкой области вам не доверяют. Вы подставляли и продолжаете подставлять Президента!”

Черновил хохочет и едко вставляет: “Я как представитель Партии регионов, против которой выступали обе эти силы, должен выступать в роли миротворца и примирять “дорогих друзей” ("любих друзів").

Порошенко, который накануне намекал (непрямо) на сходство Тимошенко с Муссолини, в этот раз едва не вымолвил имя Гитлер (он сказал “Гитл..” и осекся), контекст остался непонятным: он что-то сравнивал с дележем Польши между Германией и СССР.

Полохало в конечном итоге прямо обвинил Порошенко в том, что он “единственный в этом зале” (?) выступает за коалицию “Наша Украина” – “Регионы”. “Вам не удастся объединить НУ и “Регионы”!”, - в запале воскликнул он.

“Полохало начинает врать” (Полохало недовольно квакнул), - сказал Порошенко и все, что делал после этого, - доказывал, что выступает за помаранчевую коалицию. А “Регионы” помогут нам избирать премьер-министра, как это они делали всегда: голосуя за Тимошенко и за Еханурова. До 10 мая, пообещал Порошенко, коалиция будет. И будет она помарачевая.

Черновил: “Любі друзі, перестаньте выяснять отношения при людях”… Дальше он сказал нечто такое (жаль, что эти слова из-за склоки между Порошенко и Полохалом не были никем прокомментированны): “Мы готовы объединиться с БЮТ, потому что мы две силы, которые строили кампанию на критике Президента. Дальше - импичмент Президенту и разделение власти между двумя силами…” Потом ринулся в другую крайность: “Мы открыты к диалогу, готовы обсуждать программу, а не действовать, как Тимошенко, которая начала переговоры с одним-единственным пунктом: Тимошенко – премьер-министр”.

Еще Полохало пытался уколоть Порошенко его принадлежностью к большому бизнесу: нужно, мол, отделить бизнес от политики. На что Порошенко ответил довольно остроумно: “И бизнес-леди Тимошенко (эту фразу он повторил дважды), и бизнесмен Порошенко доказали, что могут ставить интересы государства выше своих собственных (называть бизнесменов из списка БЮТ Порошенко не стал).

Черновил об олигархах высказался афористично: “В коалиции не бывает олигархов, потому что они сразу становятся “любими друзями”. Олигархов находят в оппозиции”.

Перепалку двух ПО разбавляли реплики других участников передачи, помимо Черновола.

Михаил Поживанов заметил, что, по его мнению, похоже, начались президентские выборы 2009 года. Политолог Вадим Карасьов напомнил, что “прелесть” какой-либо коалиции в том, что радикальные силы идут на уступки. По его мнению, помаранчевая коалиция – это хорошо, но и “интегральная” (то есть при участии “Регионов”) – не конец света. Политолог Фесенко считает, что в коалицию должны объединиться четыре силы – НУ, “Регионы”, БЮТ и СПУ, а коммунисты останутся в оппозиции.

Последнее слово было за Порошенко. По-видимому, он таки испугался, что зрителям засядет в голову реплика о его желании объединить “Регионы” и НУ. Он сказал, что хочет прекратить разговоры о цветных коалициях, а говорить о коалиции демократических сил в составе (здесь он сделал особое ударение) НУ, БЮТ и СПУ. "Эта коалиция начнет… борьбу за избирателей в восточных регионах".

Опять повеяло 2009 годом.