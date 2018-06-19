Авдеевка: что дальше?

«Режим тишины», который с переменным успехом (автоматные и пулемётные очереди, а также периодические выстрелы из гранотометов и минометов в сторону украинских позиций боевики привыкли «шумом» не считать) действовал на линии разграничения на Донбассе уже довольно давно, на днях нарушили российские «Грады».

«Радио «Сайгон» снова вещает… всем, кто уже больше часа наслаждается звуками САУ - хорошего дня. Помним, что он лишь начался...», - писали жители Донецка в минувшие выходные.

«Донецк: ушел полный комплект «Града». Опять из жилых кварталов… Если кто еще не спит, предупредите бойцов под Авдеевкой: все это летит в ту сторону», - сообщали они друзьям на подконтрольной Украине территории в ночь с понедельника на вторник.

Видеозаписи «феерверков», сделанные из окон донецких домов, говорят сами за себя.

В Авдеевке, которую защищает 72-я гвардейская ОМБР, потерявшая под обстрелами уже нескольких своих бойцов, действительно, начался ад. «Около 05.40 враг выпустил по Авдеевке четыре пакета «Градов», то есть 160 ракетных снарядов. Стреляли из Донецка, как свидетельствуют дончане в соцсетях - 4 установки РСЗО «Град» били из четырех разных точек по гражданским жилым кварталам. В Авдеевке есть разрушения, есть жертвы среди мирного населения», - сообщили военные во вторник.

Поскольку еще накануне вечером боевики разрушили своими обстрелами последнюю ветку электроснабжения города, в Авдеевке нет электричества, воды, тепла и газа. Учитывая, что температура опускается до минус 20, в городе объявлено чрезвычайное положение. «Останавливается коксохим (Авдеевский коксохимический завод, - УНИАН). Это гигантское предприятие (самое большое в Европе). Авдеевка, по сути, моногород. Дома отапливаются не ТЕЦ, как у нас всех, а напрямую - теплом завода. Вчера обстрелами российских гибридных войск были перебиты 3 из 4 энерговводов завода. Сегодня был перебит последний из четырех. Завод останавливается. Последний раз полная остановка из-за обстрелов была летом 2014-го. Но это было летом, а не в -18, когда от тепла завода зависит жизнь 22 тысяч людей», - написал журналист Георгий Тихий.

Проблемы Авдеевского коксохима

Напомним, о том, что градообразующее предприятие, на котором трудится около 4 тысяч человек, и крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический завод приостанавливает производство стало известно вечером 30 января. По данным «Метинвеста», которому принадлежит предприятие, Авдеевка к тому времени уже сутки находилась без света.

31 января гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов сообщил, что предприятие, в условиях отсутствия электроснабжения, продолжает обеспечивать минимальный обогрев города за счет собственных генераторов, работающих на коксовом газе, а также ожидает начало режима тишины, чтобы получить возможность восстановить линии электропередач. Правда, 31 января режим тишины так и не был объявлен, а боевики не прекратили обстрелы города. При этом в интернете стала появляться информация о том, что завод и вовсе не сможет возобновить полноценную работу.

Генеральный директор профильной ассоциации «Укркокса» Анатолий Старовойт сообщил УНИАН, что завод не прекратит своего существования, а все, что необходимо для полноценного восстановления - возобновление его электроснабжения. По словам эксперта, у предприятия есть внутренние ресурсы для поддержания минимального производства энергии. Впрочем, этих ресурсов недостаточно для поддержания и завода, и города.

Кроме того, Старовойт отметил, что информация о возможной экологической катастрофе также не соответствует действительности. Даже если на территорию завода произойдет прямое попадание снаряда, то нужно помнить, Авдеевский коксохим - крупнейшее предприятие, которое занимает сотни гектар площади, и технологический процесс на нем очень трудно остановить. «Это же не самогонный аппарат», - отметил Старовойт.

В то же время, даже непродолжительная остановка производства на заводе, который был основан в 1963 год для обеспечения потребности Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и других металлургических комбинатов Украины приводит к ощутимым экономическим последствиям. Так, генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко сообщил, что его предприятию пришлось ограничить производство – в работе только две доменные печи из четырех. Ведь Авдеевский коксохим для ММК им. Ильича является единственным поставщиком кокса. «Запасов сырья у нас на 2,5 суток – этого хватит для работы двух печей на минимальных параметрах», - сказал он.

Стоит отметить, что завод с начала ведения боевых действий неоднократно подвергался обстрелам и останавливается уже в 14-й раз. Ранее производство удавалась восстановить в короткие сроки. Так, например, в 2014 году завод уже переживал ситуацию, когда было прекращено электроснабжение и предприятие было вынуждено использовать природный газ для обеспечения необходимого температурного режима коксовых батарей. Тогда в боевых условиях было принято решение о срочном подключении АКХЗ к газораспределительным сетям для того, чтобы поднять температуру в печах до приемлемых значений.

Что будет дальше, в случае, если не удастся остановить обстрелы со стороны боевиков и восстановить электроснабжения предприятия, а, значит, и запустить полноценное производство на Авдеевском коксохиме, не знают, похоже даже в «Метинвесте».

Помощь людям

В этой связи, не удивительно, что чиновники всех уровней заговорили о помощи жителям Авдеевки и, если будет необходимо, об их эвакуации. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение председателям областных и Киевской городской государственным администрациям безотлагательно оказать гуманитарную помощь жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков. Но многие отдельные украинцы, волонтеры и разные ведомства начали помогать и без всяких поручений главы государства. Так, в Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с местными властями, организовала 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. Кроме того, в ГСЧС отработали вопрос эвакуации 12 тысяч человек в ближайшие населенные пункты - Краматорск, Константиновку, Дружковку, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск. «Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 600 человек за один рейс», - сообщили в ГСЧС.

Еще, как минимум, 150 автобусов для возможной эвакуации подготовили в Минобороны. «Решения об эвакуации мирных жителей сейчас нет. Но больше 150 автобусов готовы к эвакуации… За один рейс мы готовы вывезти более 4 тысяч человек. То есть, за три-четыре рейса мы можем вывезти все население», - сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик.

«Днепр готов подставить плечо», - заявил мэр Днепра Борис Филатов, предлагая помощь жителям Авдеевки. Подставить плечо вызвались также Славянск и Краматорск.

«Многие волонтеры говорили, что мол нет той войны и потребностей, что в 2014-м. Мы уходим, пусть государство дальше работает само. Ну и, конечно, мы вернемся если «начнется». Мои поздравления, началось. Чего ждем?», - написал на своей странице в соцсети Facebook известный волонтер, основатель проекта «Вернись живым» Виталий Дейнега.

Собственно, волонтерские организации, которые никуда и не уходили, еще утром 31 января начали в разных точках страны сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки. «В Авдеевке и рядом с ней – гуманитарная катастрофа. Там около 2 тысяч детей, которым, возможно, завтра потребуется эвакуация. Кто может предоставить транспорт, а также места для размещения, звоните», - сообщения с приблизительно таким призывом появились в Сети.

По словам главы Центра «Эйдос», политолога Виктора Тарана, сейчас власть должна действовать по двум направлениям. «Первое – защита людей. Необходимо начинать задействовать пакет по эвакуации, готовиться и понимать, куда мы их размещаем. Второе – понимать, каким образом противодействовать российской агрессии, как наносить им точечные удары, так как россияне расставили войска в жилых кварталах Донецка и обстреливают украинские войска. Надо продумать, каким образом применить оружие, чтобы уничтожать русских боевиков, наемников, которые обстреливают наши позиции, - считает он. - Вот на этом надо сконцентрироваться. Все остальное – дипломатия. Это тоже нужно, но это – исключительно для наших международных партнеров, чтобы они не останавливали санкции и так далее, не больше».

Российский геополитический шантаж

Изначально, у Украины еще теплилась надежда, что ситуацию с заводом (и, таким образом, коммунальный коллапс в городе) можно будет исправить, проведя необходимые ремонтные работы. Как следствие, жителям Авдеевки удалось бы вернуть тепло. Но для этого нужно было прекратить обстрел. В пресс-центре АТО сообщили, что украинское командование предложило противнику «обеспечить 31 января соблюдение режима «Тишина», проинформировав об этом российскую сторону СЦКК (совместного центра контроля и координации). К сожалению, это предложение было проигнорировано.

Зато в Кремле не преминули обвинить в эскалации конфликта и боях под Авдеевкой Украину. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «есть достоверные данные», которые свидетельствуют, что со стороны Украины, при поддержке артиллерии, была «попытка нападения» на оккупированную территорию Украины, и боевикам в районе Авдеевки «пришлось давать отпор».

Правда, словам Пескова никаких доказательств того в Кремле не предоставили. Однако заявили, что «агрессивные действия с участием ВСУ подрывают цели и задачи Минских договоренностей». Мол, Минск-2 остается безальтернативным документом для урегулирования конфликта. А «Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние и давление в данном случае на Киев с тем, чтобы заставить Киев» выполнять соглашения, которых, в принципе, Киев и не нарушал.

По словам эксперта «Майдана иностранных дел» Олега Белоколоса, этого следовало ожидать, поскольку украинское общество слишком долго заблуждалось относительно Минска-2. «Некоторое время украинское общество находилось в самоуспокоении, что кто-то за нас что-то сделает, и Минский путь нас куда-то приведет. Но когда мы видим, что происходит сегодня, нужно говорить объективно - лучше, к сожалению, не будет», - считает он.

Несмотря на то, что Нормандский формат недееспособен, как переломить ситуацию в дипломатическом плане Белоколос предполагать не берется. «Плана «Б» я не вижу, и настроения у меня очень пессимистические. Условно говоря, кто может прикрикнуть на Кремль? – Только Белый дом. А там у нас – пауза», - говорит эксперт.

Если же говорить о появлении какого-то другого формата, то, по словам Белоколоса, для этого необходим международный консенсус, которого, на сегодняшний день, нет.

В свою очередь, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач отмечает, что в эскалации просматривается такая логика России: если Запад отказывается отменять антироссийские санкции без выполнения минских соглашений, то нужно отменить сами минские соглашения. «Чтобы передоговориться по-новому, на лучших для себя условиях… Два года назад они аналогично действовали в Дебальцево», - напомнил он.

К слову, Горбач обращает внимание, что человеческие потери Россию в этом контексте нисколько не волнуют. «Шантаж состоит именно в том, что людей им не жалко», - констатирует эксперт.

По его словам, сегодня проблема в том, сможет ли Запад оставаться в рамках хотя бы кажущегося единства по отношению к санкциям за агрессивные действия РФ в Украине после того, что произошло с самим Западом: «Авдеевское обострение - это российский вызов не только для нас, но и для всего мира. В зависимости от ответа мира на вызов, будет действовать и агрессор. А то, как РФ уже действует, говорит нам, что ее предположение состоит в том, что мир это проглотит или расколется в этом вопросе».

Верны ли предположения Кремля? Покажет вердикт Совбеза ООН, ПАРЕ и других международных организаций, где в ближайшие дни будет рассматриваться эскалация боевых действий в районе мирной Авдеевки.

УНИАН