Песков осмелился обвинять Украину в атаке на Авдеевку, хоть и "не эксперт"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В частности, он заявил, "что в Кремле обеспокоены тем, что происходит на линии соприкосновения".

По его словам, "есть достоверные данные, которые свидетельствуют, что со стороны Украины при поддержке артиллерии была "попытка нападения" на оккупированную территорию Украины, и боевикам в районе Авдеевки "пришлось давать отпор".

Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что в результате погибли люди и с одной, и с другой стороны.

"Подобные агрессивные действия с участием ВСУ подрывают цели и задачи Минских договоренностей, безусловно, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти Минские договоренности. Более того, очень похоже на попытку путем совершения агрессивных действий в районе Донбасса отвлекать внимание от шаткой внутренней ситуации. Все это идет к подрыву Минских договоренностей", - сказал он. Песков подчеркнул, что Минск-2 остается безальтернативным документом для урегулирования конфликта.

Песков заявил, что РФ не получила от Украины предложения провести консультации по данной ситуации.

Отвечая на вопрос УНИАН, откуда у Кремля "достоверные данные" об "атаке" украинской армии, он сказал: "в данном случае конкретные данные должны говорить эксперты".

"У нас есть такие данные, но я не могу, я не эксперт в военных делах, чтобы говорить об этом", - сказал он.

Он заявил, что "Москва - один из гарантов реализации Минских договоренностей".

"Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние и давление в данном случае на Киев с тем, чтобы заставить Киев таки пойти на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, будут ли какие действия со стороны Москвы в связи с обострением ситуации на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдіївкою, а также жилые кварталы.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой, также оккупанты обстреляли Красногоровку.

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе.