Порошенко поручил главам ОГА помочь жителям Авдеевки
Президент Украины Петр Порошенко дал поручение председателям областных и Киевской городской государственным администрациям безотлагательно оказать гуманитарную помощь жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в перечне первоочередных мероприятий - обеспечение теплой одеждой, дизельным топливом, средствами обогрева, продуктами питания и пр.
Глава государства также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки, в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.
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С целью реализации этих неотложных действий создан Штаб по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим регионам Донецкой области, работу которого координирует председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.
Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются прекратить огонь.
30 января Авдеевку из-за обстрелов осталась без электроснабжения, в городе ограничено теплоснабжение и водоснабжение. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.