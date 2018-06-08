Контроль над

Вехи недели. Железнодорожные страдания и многообразие блокад

Евгений Магда
14:26, 30 января 2017
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Ситуация вокруг «Укрзализныци» может спровоцировать правительственный кризис. Партия «Самопомич» силами своих медийных персонажей борется с «мусорной блокадой» Львова и пытается обеспечить блокаду путей сообщения с неконтролируемыми территориями на Донбассе.

Контроль над

Контроль над «Укрзализныцей», которая, по словам ее руководителя Войцеха Балчуна, переходит от убытков к прибыли, стал камнем преткновения для Кабинета Министров. Интересно, что ее переподчинение от Министерства инфраструктуры МЭРТ стало уже второй подобной попыткой за последних полгода – еще в 2016 году едва не сменилась иерархия управления «Нефтегазом Украины», однако Андрей Коболев сумел настоять на своем. Наверное, определенная логика в концентрации естественных монополий в одном министерстве присутствует, но ее было бы неплохо пояснить обществу. Пока же в конфликте министра инфраструктуры Владимира Омеляна с Войцехом Балчуном премьер-министр публично поддержал последнего, на что министр пообещал бороться до последнего. Вряд ли аргументация о времени, проведенном шефом «железки» за пределами Украины станет последним аргументом, очевидно, нас ожидают и более захватывающие открытия.

Не стоит забывать, что Министерство инфраструктуры по квоте в процессе переформатирования коалиции отошло «Народному фронту», а руководство «Укрзализныци», по словам Омеляна, нашло общий язык с братьями Дубневичами – влиятельными львовскими мажоритарщиками, входящими во фракцию БПП. На этом фоне особенно пикантно выглядят сообщение о выходе некоторых парламентариев (публично об этом заявил только полтавский мажоритарщик Юрий Бублик) из парламентской коалиции, поскольку в досрочных выборах Верховной Рады ни соратники Порошенко, ни однопартийцы Яценюка не заинтересованы.

После трагедии в Грибовичах во Львове построят новый полигон / Фото like.sumy.ua

Владимиру Гройсману пришлось наступить на горло процессам децентрализации. Сложно оценить иначе непосредственное вмешательство премьера, которому поручил заняться вопросом глава государства, в ситуацию вокруг львовского мусора. По странному стечению обстоятельств, призывы о помощи Андрея Садового, совмещающего посты львовского мэра и лидера «Самопомощи», услышали его политические оппоненты. Почему опытный политик Садовый за десять лет пребывания  у львовского штурвала  не решил проблему мусора – тема отдельного исследования.

Однопартийцы Садового тем временем при поддержке Владимира Парасюка и группы ветеранов добробатов «Айдар» и «Донбасс» решили блокировать пути сообщения с неконтролируемыми территориями на Донбассе. Заявленная цель чиста и благородна – прекратить торговые отношения с ОРДЛО на фоне не прекращающихся боевых действия (29 января боевики попытались атаковать в промзоне Авдеевки, но без особых успехов). Однако есть и побочный эффект: блокирование железнодорожных путей создает проблемы с поставками угля, которые идут с неконтролируемых территорий. Как бы не случилось такого, что украинские товары в ОРДЛО заменят ввезенные с территории России, ведь 400 километров границы с ней не контролируются, а энергетические проблемы станут слишком серьезными.

Евгений Магда

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Теги: #мусор#Гройсман#Балчун#свалка