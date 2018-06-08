Вехи недели. Железнодорожные страдания и многообразие блокад

Контроль над «Укрзализныцей», которая, по словам ее руководителя Войцеха Балчуна, переходит от убытков к прибыли, стал камнем преткновения для Кабинета Министров. Интересно, что ее переподчинение от Министерства инфраструктуры МЭРТ стало уже второй подобной попыткой за последних полгода – еще в 2016 году едва не сменилась иерархия управления «Нефтегазом Украины», однако Андрей Коболев сумел настоять на своем. Наверное, определенная логика в концентрации естественных монополий в одном министерстве присутствует, но ее было бы неплохо пояснить обществу. Пока же в конфликте министра инфраструктуры Владимира Омеляна с Войцехом Балчуном премьер-министр публично поддержал последнего, на что министр пообещал бороться до последнего. Вряд ли аргументация о времени, проведенном шефом «железки» за пределами Украины станет последним аргументом, очевидно, нас ожидают и более захватывающие открытия.

Не стоит забывать, что Министерство инфраструктуры по квоте в процессе переформатирования коалиции отошло «Народному фронту», а руководство «Укрзализныци», по словам Омеляна, нашло общий язык с братьями Дубневичами – влиятельными львовскими мажоритарщиками, входящими во фракцию БПП. На этом фоне особенно пикантно выглядят сообщение о выходе некоторых парламентариев (публично об этом заявил только полтавский мажоритарщик Юрий Бублик) из парламентской коалиции, поскольку в досрочных выборах Верховной Рады ни соратники Порошенко, ни однопартийцы Яценюка не заинтересованы.

Владимиру Гройсману пришлось наступить на горло процессам децентрализации. Сложно оценить иначе непосредственное вмешательство премьера, которому поручил заняться вопросом глава государства, в ситуацию вокруг львовского мусора. По странному стечению обстоятельств, призывы о помощи Андрея Садового, совмещающего посты львовского мэра и лидера «Самопомощи», услышали его политические оппоненты. Почему опытный политик Садовый за десять лет пребывания у львовского штурвала не решил проблему мусора – тема отдельного исследования.

Однопартийцы Садового тем временем при поддержке Владимира Парасюка и группы ветеранов добробатов «Айдар» и «Донбасс» решили блокировать пути сообщения с неконтролируемыми территориями на Донбассе. Заявленная цель чиста и благородна – прекратить торговые отношения с ОРДЛО на фоне не прекращающихся боевых действия (29 января боевики попытались атаковать в промзоне Авдеевки, но без особых успехов). Однако есть и побочный эффект: блокирование железнодорожных путей создает проблемы с поставками угля, которые идут с неконтролируемых территорий. Как бы не случилось такого, что украинские товары в ОРДЛО заменят ввезенные с территории России, ведь 400 километров границы с ней не контролируются, а энергетические проблемы станут слишком серьезными.

Евгений Магда