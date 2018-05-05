Вехи недели. Подстегивающая минималка, промахнувшаяся Савченко и "каста" Авакова

Завершение новогодних праздников правительство ознаменовало публичной демонстрацией решимости добиваться выполнения собственного решения о повышении минимальной зарплаты до уровня 3200 гривен. Вице-премьер Павел Розенко выказал уверенность, что Украина уже прошла нижнюю точку кризиса, и подчеркнул, что исполнительная власть будет жестко контролировать соблюдение всеми субъектами экономической деятельности законодательства о труде. Его непосредственный начальник Владимир Гройсман заверил, что будет оперативно реагировать на ущемление прав трудящихся, при этом подчеркнув готовность защищать «честный бизнес от государственного рэкета». Спич Владимира Борисовича о Государственной службе занятости во время заседания правительства и вовсе заслуживает включения в список отрицательных примеров поведения публичного политика. Кабинету Министров придется поскорее переключиться с назидательно-патерналистских тональностей на конкретные изменения, дабы не оказаться весной, после завершения годичной индульгенции, у разбитого корыта парламентской критики и недоверия общества.

Многие украинцы увязали повышение минималки и рост курса доллара, уже второй январь подряд «радующий» тех, кто получает доходы в гривне. К сожалению, власть продемонстрировала пренебрежение необходимостью пояснить происходящее с курсом гривны, что стало уже традицией. На этом фоне начало уголовного производства НАБУ против главы правления Нацбанка Валерии Гонтаревой и председателя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина вряд ли кого-то удивит.

Оценивая ситуацию в стране в красках несомненной лояльности, глава президентской администрации Игорь Райнин подчеркнул, что президент и БПП не боятся досрочных выборов, но избирательная кампания может оказаться опасной для страны. Тезис не нов, и требует постоянного подтверждения конкретными положительными преобразованиями. Петр Порошенко представил в Одессе нового главу областной администрации Максима Степанова, пообещав через 100 дней проверить эффективность его работы в стратегически важном регионе. В условиях отсутствия стратегии возвращения Крыма и Донбасса (трудно считать стратегией заявления отдельных чиновников) улучшение социально-экономической ситуации в причерноморских областях должно стать стратегической задачей украинской власти.

Теряет доверие украинцев Надежда Савченко, решившая вопреки предостережениям СБУ обнародовать списки пленных и задержанных. По мнению парламентария, ее шаг позволит обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца зимы этого года. При этом Савченко признает, что упомянутые, «собранные ее командой» списки являются не совсем корректными, их необходимо уточнять с помощью Международного Красного Креста. Похоже, в своем стремлении стать «спасительницей Родины» Надежда Савченко перешла символическую «красную линию», и это может отразиться на ее политических позициях.

Эффект домино наблюдается и в ситуации вокруг новогоднего инцидента с участием Сергея Пашинского. Но дело не только в этом, а в новом витке общественного интереса к сотням стволов огнестрельного оружия, щедрой министерской рукой розданных нужным и полезным людям. При этом Арсен Аваков парадоксальным остается последовательным противником предоставления гражданам Украины права на ношение короткоствольного оружия, предпочитая создавать «касту» избранных на фоне экспертных оценок о нескольких миллионах единиц оружия на руках у граждан. Этот когнитивный диссонанс, на самом деле, представляет серьезную проблему и для министра внутренних дел, и для Сергея Пашинского, объединенных членством в «Народном фронте».

Евгений Магда