Порошенко встретится с Байденом во время визита вице-президента США в Украину

Президент Петр Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках визита последнего в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Отмечается, что встреча политиков запланирована на 15 января.

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«15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий вице-президент США Джозеф Байден планирует посетить Украину до конца 2016 года.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть".

Байден заявил, что не верить заявлениям о вмешательстве русских в президентские выборы со стороны Трампа - "полное безумие". "Для президента не верить, не быть готовым прислушиваться к множеству служб разведки, военной разведки в ЦРУ - абсолютное безумие", - сказал вице-президент.