Какая судьба ждет доллар и евро

В условиях дестабилизации валютных систем меновые свойства денег исчезают... Смешно слышать заявления российских лидеров об их готовности сделать рубль резервной валютой...

Недавно увидел ссылку на статью “Украину готовят на поживу”, которую активно пиарят в Интернете, навязывая на разных виртуальных форумах. Хотя, как по мне, она лишь пример классического набора фобий и притянутых за уши, вырванных из исторического контекста, фактов.

Поиск иностранных врагов и заговоры международных финансовых олигархов, правящих миром и руководящих деятельностью МВФ, не представляет ничего новым. В этом контексте не хватает лишь разоблачения «жидомасонов», чтобы общая картина мироустройства, нарисованная в статье, приобрела классические черты.

Впрочем, во время кризисов всегда появляются «кликуши», предвещающие катаклизмы и конец света и ищущие виновных не в себе и своем ближнем окружении, а во внешних врагах.

Сначала, пробежав глазами эту статью, я не планировал как-либо на нее реагировать, тем более пиарить. К тому же опровергать теорию “всемирного заговора” - неблагодарное дело, раз уж любое возражение объявляется составной частью самого заговора. Но все же желание ответить у меня возникло, когда увидел неоднократные ссылки на нее на разных Интернет-форумах.

Статья в первую очередь была напечатана в одном еженедельнике, названия которого даже вспоминать не хочется. Под тем же авторством в Интернете можно найти еще две статьи. Некоторые акценты, расставленные в них, наводят на определенные догадки относительно гражданства автора, потому что разговоры о “распаде Украины” и уверенность, что главной жертвой, которую во время финансового кризиса 1998 года хотели «съесть» международные финансовые олигархи, была Россия, очень похожие на представления, характерные для представителей нашего северного соседа.

Глобализация и глобальный кризис

Перед тем, как проанализировать аргументы этого российского или пророссийского автора попробую сначала выразить свое видение фундаментальных причин того глобального финансового кризиса, который все больше поглощает мир.

В известной мере свое видение этого кризиса я изложил в статье «Глобальный финансовый кризис: мир становится другим», но вижу смысл немного развить тезисы, приведенные в ней.

Уже последние лет десять мы все больше слышим о глобализации мира. Причем не только слышим, но и чувствуем. Мы пользуемся ее преимуществами фактически ежедневно. Любой товар может быть доставлен в другой конец света за несколько дней и даже часов. Для большинства людей в мире главным становится не то, где произведен товар, а насколько он качественен и насколько дешевле другого такого же товара. Найти множество необходимой информации мы можем за считанные минуты, задав поиск во Всемирной сети по ключевым словам. Хотя еще каких-то пятнадцать лет назад на это могли уйти дни и даже недели. Ежедневно десятки миллионов людей путешествуют по Земле, познавая ее. Мы узнаем о событиях и научных открытиях одновременно со всем миром, независимо от того в какой стране живем. Врачи могут обсуждать и давать советы во время хирургической операции, находясь на огромном расстоянии от операционной. И таких примеров проявления глобализации можно приводить множество.

Итак, мир становится другим. Глобализация порождает неоспоримые преимущества, но создает и свои проблемы, потому что является следствием свободного движения людей, товаров и информации. Да, любой товар может быть доставлен в другую часть света, но это значит, что цены на однородные товары выравниваются независимо от того, где они произведены. Преимущества национального товаропроизводителя в собственной стране за счет меньших транспортных расходов уже не настолько существенны. В открытой рыночной экономике цены чем дальше, тем больше формируются под влиянием не только внутренних факторов, но и внешних. Внутренние цены на товары все больше отвечают внешним. Если цены на тот или иной товар выше за пределами страны, то его вывозят туда, и если внутренние цены выше, чем за рубежом, то эти товары, напротив, начинают ввозить. Повлиять на это административным путем становится все тяжелее.

Классической можно считать ситуацию с продавцами сельхозпродукции. Ограничивая административными методами экспорт зерновых, государство приводит к падению цен на них внутри страны, тем самым ставит в невыгодное положение собственных сельхозпроизводителей, которые вынуждены покупать все необходимое для сельхозпроизводства по ценам, которые административно не ограничены. Поэтому вывод вполне очевиден: возможностей влиять на цены у государства мало, и такое вмешательство чаще наносит больше вреда, чем приносит пользы.

Мир новый, а валютная система – старая

Еще больше вызовов глобализация порождает в денежном обращении и финансовой сфере. Современная валютная система была образована на международной финансовой конференции в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гемпшир, США) в 1944 году. Основана она на функционировании доллара США как резервной валюты. То есть страны мира пользуются ею для международных расчетов. При этом доллар должен быть обеспечен золотым покрытием. Для доллара был установлен золотой стандарт: 35 долл. за 1 тройскую унцию. У Соединенных Штатов тогда золота было достаточно. На тот момент они были владельцами 70 процентов всего монетарного золота мира. Но, получив огромные преимущества от статуса страны эмитента резервной валюты, США породили свои сегодняшние проблемы. В начале 1960-х годов их причину изложил американский экономист Роберт Триффин (Robert Triffin). В экономической науке она получила название «противоречия Бреттон-Вудской системы», или «дилемма Триффина».

Формулируется она так.

Эмиссия ключевой валюты должна отвечать золотому запасу страны-эмитента. Избыточная эмиссия, не обеспеченная золотым запасом, может подорвать возможности обмена ключевой валюты на золото, что повлечет кризис доверия к ней. Но ключевая валюта должна выпускаться в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить рост международной денежной массы для обслуживания растущего количества международных операций. Потому ее эмиссия должна производиться несмотря на размер ограниченного золотого запаса страны-эмитента.

Именно это противоречие привело к тому, что в начале 1970-х Соединенные Штаты были вынуждены в одностороннем порядке отказаться от золотого стандарта доллара.

Еще одна сторона этого противоречия заключается в том, что для того, чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платежного баланса. Но дефицит платежного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность как резервного актива.

За более чем шестьдесят лет нынешняя валютная система испытала определенные изменения, иногда ее называют Ямайской валютной системой. Именно после конференции стран-членов МВФ на Ямайке в 1976 году была сформирована модель свободных взаимных конвертаций, для которой стало характерным колебание обменных курсов. Но главный принцип функционирования резервных валют, а следовательно, и главное их противоречие, осталось неизменным.

Хорошо известны и формы проявления кризиса Бреттон-Вудской валютной системы, а именно:

- «валютная лихорадка» – перемещение «горячих» денег, массовая продажа неустойчивых валют в ожидании их девальвации и скупка валют – кандидатов на ревальвацию;

- «золотая лихорадка» – бегство от нестабильных валют к золоту и периодическое повышение его цены;

- паника на товарных биржах и существенное колебание цен на биржевые товары, когда рост или падение цен на тот или иной биржевый товар провоцирует такие же изменения на другие биржевые товары;

- паника на фондовых биржах и падение курсов ценных бумаг в ожидании изменения курса валют;

обострение проблемы международной валютной ликвидности;

- массовые девальвации и ревальвации валют (официальные и неофициальные);

- активная валютная интервенция центральных банков, в том числе согласованные действия сразу нескольких стран;

- резкие колебания официальных золотовалютных резервов;

- усиление двух тенденций в международных экономических и валютных отношениях: - сотрудничества и противоречий, которые периодично перерастают в торговую и валютную войны.

Пока мир был не глобализованным, а объем международной торговли еще не рос с такой огромной скоростью, как за последние пятнадцать лет, периодические финансовые кризисы удавалось преодолевать, хотя это и приводило к дальнейшему росту дефицита платежного баланса, росту долга правительства США и накачки мира американскими долларами.

В пределах одной страны центральный банк имеет инструментарий, позволяющий регулировать объем денег в обращении, в том числе и тех, которые являются следствием так называемого «кредитного мультипликатора» (в пределах одного банка можно кредитовать клиентов, которые будут рассчитываться с клиентами этого же банка, который может реально не иметь средств на корсчетах в других банках и наличности в кассе; чем больше банк и чем больше в нем обслуживается клиентов, находящихся в единых цепях производства и продажи той или иной продукции, тем больше возможностей в банке создать “кредитный мультипликатор”). Но в условиях, когда валюта используется для международных расчетов и она ходит за пределами страны-эмитента, центральному банку становится все сложнее регулировать ее обращение.

При этом пока доллару США как резервной валюте доверяют, он для предприятий и частных лиц всех стран мира продолжает выполнять ключевые функции денег как средства платежа и сбережений. Саркози был не прав

Учитывая, что нетто-остатки долларов США находились на корсчетах банков мира в американских банках, именно это порождало накачку деньгами уже непосредственно экономики Соединенных Штатов и формирование огромного, ныне лопнувшего, финансового пузыря. Однако сегодняшний финансовый кризис намного глубже, потому что долларов уже так много выпущено в обращение, а долг правительства США (больше 10,5 триллионов долларов) и долги американских юридических и физических лиц (больше 40 триллионов долларов) настолько велики, что уже невозможно наращивать их объем без обвального обесценивания доллара. И проблема в том, что другого выхода у правительства США уже нет. Те программы поддержки американской экономики, которые предусматривают дополнительную эмиссию долларов, неминуемо приводят именно к такой развязке. Причем нужно осознавать, что сами США только выиграют от этого шага, потому что смогут обесценить как долги, в том числе и перед нерезидентами, так и изменить масштаб цен на все материальные и неовеществленные ценности, которые есть в американской экономике. И для этого не нужно объявлять войну кому-то, как того страшатся наши «америкофобы». Если ты задолжал те дензнаки, которые сам эмитируешь, то проблема решается просто.

Резкое обесценивание доллара США, в свою очередь, приведет к новой волне дестабилизации валютных курсов, товарных и фондовых бирж всего мира. Недоверие к доллару спровоцирует бегство в евро, но это породит существенное его укрепление относительно других валют мира и ухудшение экспортных возможностей европейских производителей. В этих условиях правительства ведущих европейских стран будут настаивать на том, чтобы Европейский центральный банк включил печатный станок, что очень быстро приведет к обесцениванию уже евро и полной дестабилизации всей мировой экономики и параличу международной торговли.

Дело в том, что деньги выполняют, помимо уже названных функций средства платежа и сбережений, еще функцию и мены. Деньги являются так называемым товаром товаров, они обеспечивают определение меновых стоимостей всех товаров. То есть именно благодаря деньгам мы можем оценить, сколько стоит тонна нефти относительно тонны пшеницы, тонны чугуна, тонны сахара и т.д. В условиях дестабилизации валютных систем меновые свойства денег исчезают. Субъекты ведения хозяйства теряют представление, сколько должен стоить и как оценить потребительские ценности, например, той же нефти, цена которой за последние четыре месяца упала с почти 150 до 40 долларов США за баррель. Как оценить сколько тогда должен стоить, скажем, чугун, зерновые и прочее-прочее?

Руководители стран мира и ведущие экономисты встают перед неотложной потребностью формирования новой валютной системы, хотя, как показала конференция лидеров 20 ведущих стран, они пока даже приблизительно не имеют представления, как она должна выглядеть. Призывы сделать это быстро вызывают лишь иронию. Например, один американский экономист на заявление Саркози о необходимости именно на этой конференции провести изменения валютной системы заметил, что нынешняя система выстраивалась шестьдесят лет, а французский президент хочет изменить ее в перерыве между двумя бутербродами.

Кстати, когда понимаешь сложности решения проблемы функционирования валютной системы, то смешно слышать публичные заявления российских лидеров о готовности сделать рубль резервной валютой.

Напомню, что, во-первых, страна-эмитент резервной валюты должна иметь отрицательный платежный баланс, а у России положительный платежный баланс (по крайней мере пока); во-вторых, когда в результате обвала цен на сырьевые ресурсы (нефть, газ, уголь, древесину, металл и химическую продукцию), еще до осени т.г. формировавшие 90 процентов российского экспорта, ее платежный баланс станет отрицательным, – то интересно, кто поверит экономическим возможностям России и согласится принять рубль в качестве платежного средства и захочет использовать в качестве сбережения.

Осознание проблем, порожденных глобализацией мировой экономики, позволяет лучше понять серьезность приведенных в названной выше статье аргументов и фактов, их подтверждающих. Сразу отмечу, что аргументов и фактов там много, потому разбор каждого из них занял бы неоправданное время. Попробуем проанализировать лишь три ключевых тезиса, а именно: мировые финансовые кризисы не случайны, их намеренно провоцируют США и международные финансовые олигархи; в этом им помогают МВФ и Всемирный банк; цель этих кризисов - пожирание материальных ресурсов стран мира и их наиболее привлекательных предприятий международной финансовой олигархией.

Анализу этих тезисов, будет посвящена вторая часть этой статьи.

Борис Кушнирук