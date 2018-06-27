Коалиция БЮТ и ПР – пакт Молотова-Риббентропа?

В Верховной Раде существует большая вероятность создания новой коалиции между БЮТ и Партией Регионов. Мы спросили у экспертов, не видят ли они в таком объединении угрозы украинской демократии?

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии:

ВЫХОДИТ, К ТИМОШЕНКО ПРИЛЕТЕЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Украинская демократия выдержала уже столько испытаний, что еще одно ей не помешает. Демократия должна пройти все испытания, и даже через такую коалицию.

Вообще-то теоретически не должно было быть такой коалиции, ведь Юлия Владимировна же сама говорила, что ни при каких обстоятельствах не будет такой коалиции. Только в том случае, если ее заберут инопланетяне. Выходит, к Тимошенко прилетели инопланетяне. Добро пожаловать, заждались. С чем я вас и поздравляю!

Говорите, люди боятся, что нашу внешнюю политику будут определять в Москве? Вы думаете, они будут выполнять указания Москвы? Так могут думать лишь простые граждане. В действительности, настоящий политик мыслит по-другому. Я вас заверяю, что эти коалицианты кинут Москву так же, как они кидают свой народ.

Если серьезно, то я считаю, что созданием этой коалиции мы возвращаемся к политике многовекторности периода Кучмы. Ее можно критиковать, но она помогла сохранить украинскую государственность.

А сейчас никакая ни Москва мешает создать коалицию или способствует созданию коалиции, а президентские выборы. Именно следующие выборы, борьба вероятных кандидатов за эту должность, мешают сформировать эффективную украинскую власть.

У нас была демократическая коалиция. И куда она делась?!

Понимаете, страна не может существовать без власти, если у нас не будет власти, то здесь не только Москва будет руководить, но и кто угодно. Сегодня быть без власти – это чрезвычайно страшно. Наши люди могут вообще остаться без средств на существование.

Поэтому, давайте, идем на выборы! Я не против. В такой стране, как наша, нужно делать власть легитимной, а это можно сделать только через выборы.

Евгений Червоненко, первый заместитель киевского городского председателя:

ТАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАПОМИНАЕТ МНЕ ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА

По моему мнению, это просто цинично. Когда я был губернатором, последовательно говорил, что можно работать с Партией регионов, а БЮТ последовательно говорил, что это невозможно.

Меня вообще удручает и оскорбляет то, с какой скоростью БЮТ меняет свою точку зрения.

Откровенно говоря, весь бизнес - средний и большой - воспринимает эти переговоры с очень большой настороженностью. Это будет розыгрыш страны на двоих, они будут меняться ролями и будут пилить все, что только можно распилить.

Лучше ли это, чем безвластие? Рано или поздно из временного безвластия вырастает демократия, а из такого образования вырастает диктатура.

Не хочу бросаться словами о демонтаже демократии, но, скажем мягко, оптимизма в этом я не вижу.

В ход может пойти распальцовка со всех сторон.

Такое образование – это циничный Пакт Молотова-Риббентропа, только здесь вместо Польши своя Родина. Там хоть два диктатора делили чужое, а здесь будут делить свое.

Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии:

БЕЗ ТАКОЙ КОАЛИЦИИ УКРАИНЦЫ НЕ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Украинская государственность должна пройти через этап попытки поиска компромисса крупнейших политсил Украины. Без этого украинский народ не будет иметь представления о национальном интересе.

Конечно, это образование должно учитывать также интересы Западной Украины, не только Востока и Юга.

Думаю, это некий экзамен для политической элиты. Если они его не смогут сдать, то говорить о последующем развитии Украины как демократического государства просто невозможно. Они будут вынуждены просто уйти.

Как по мне, они будут искать компромиссы во многих вопросах, чтобы хоть как-то удовлетворить и Крым, и Галичину. Некоторые темы вообще будут замалчиваться. СМИ, по моему мнению, должны не разрывать, а помогать искать им такой компромисс.

Ющенко боится ревизии Конституции... А я ее не боюсь, я давно считал, что она нуждается в изменениях. Собственно, Президент тоже хочет изменений, но он хочет, чтобы она была более для него приемлемой.

Может лучше выборы? Не лучше, потому что в конечном итоге мы получим опять таки «стенка на стенку», то есть одна половина Украины против другой. Политики просто вынуждены будут использовать свои затасканные лозунги «язык», «НАТО». Поэтому, как по мне, желательно от этого отказаться.

Семен Глузман, психиатр и правозащитник:

ЭТА ПАРОЧКА – ТИМОШЕНКО И ЯНУКОВИЧ – ТОЖЕ НЕ ПРОСТАЧКИ

В действительности, если хорошо помыть стиральным порошком все эти партии, то окажется, что они все никакие, и цвета у них нет, они - серые.

По-видимому, лучше, чтобы была хоть какая-то серая, вонючая стабильность, чем никакой. Но я не верю, что эта стабильность наступит, потому что третий игрок – Президент – не будет молчать, потому что у него свои суждения. Во-вторых, эта парочка – Тимошенко и Янукович – тоже не простячки. Никто из них не любит быть ни вторым, ни четвертым.

Честно говоря, я на это смотрю несколько отстраненно, мне кажется, что это происходит на какой-то другой планете. Думаю, для большинства украинских граждан так же.

У каждого, конечно, свои личностные психологические особенности, но как Юля - без идеологии, так и Янукович - без идеологии. Однако цели у них одни – власть и деньги.

Но что делать, если наш Президент, скажу мягко, оказался человеком бесхарактерным и просто неразумным?!

Ну кто-то же должен руководить страной! Понимаете, нет у нашей страны менеджмента. К сожалению, они все плохие менеджеры. Даже лучшая среди них, Юля, оказалась популистом.

Я абсолютно убежден, что Украина – не Россия и Украине не грозит диктатура. Хотя диктатура теоретически возможна. Да, Тимошенко может быть диктатором, она склонна к этому. У нее решение – это ее решение, а не группы людей вокруг нее.

Но Украина уже не позволит с собой такое сделать.

Думаю, если даже такой союз и будет, то не надолго, потому что они обязательно что-то между собой не поделят. Однако какое-то движение в украинской политике уже должно быть, потому что уже весь мир даже не смеется, а просто с отчаянием смотрит на такую большую, культурную страну с хорошо образованным населением, спокойным народом. Нам стыдно должно быть, просто стыдно.

Иван Марчук, художник

ОНИ НЕСУТ УГРОЗУ УКРАИНИЗАЦИИ

Я был бы рад, если бы слово «демократия» в Украине не употреблялось еще десять лет, потому что здесь она еще совсем не прижилась. Понятие демократии в Украине полностью вырождено, никакой демократии у нас нет. Поэтому нечему и угрожать.

Наша власть совсем не понимает, что такое демократия. В странах, где таки есть демократия, работают законы. А где законы не работают, о демократии говорить стыдно.

Образование БЮТ и Партии регионов несет угрозу украинизации. Потому что это люди, которые смотрят в другую сторону, они не смотрят в Европу, они смотрят на восток.

Опрашивала Ксеня Лесив