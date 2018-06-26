Виктор Янукович: У Ющенко иногда желания превышают возможности

Премьер-министр Украины Виктор Янукович дал интервью европейским медиа Би-Би-Си, “Файненшл Таймс”, “Ди Вельт”, “Франс Пресс”.

В ходе общения с прессой журналисты задавали вопросы по очереди, время от времени дополняя друг друга, поэтому это интервью можно считать совместным для всех присутствовавших СМИ.

Украинский премьер коснулся как проблем внешней и внутренней политики, так и отношений с президентом Виктором Ющенко.

Вопрос: От вашего визита в Брюссель в ближайший четверг ожидают смены акцентов в оценке евроатлантичних перспектив Украины. Особенно принимая во внимание недовольство президента Виктора Ющенко, прозвучавшее в конце прошлой недели после встречи с вами. Стоит ли ожидать каких-то изменений в ваших заявлениях?

В. Янукович: Нет. Думаю, этого не будет. Потому что в ходе первого визита я сделал упор на то, что мы должны быть последовательны. Отношения, которые мы строили, и моя политическая сила также, были последовательны, и всегда мы в этих отношениях были предсказуемы. Это очень важно. Потому мое правительство будет надежным, предсказуемым партнером в отношениях с европейскими структурами, с Европейским союзом. И это наш принцип.

Европейский союз является приоритетом нашей внешней политики. И предложение о подготовке более широкого соглашения, прозвучавшее в ходе встреч на прошлой неделе, сейчас обсуждается, и я планирую с председателем Еврокомиссии Жозе Мануелем Баррозу это также обсуждать в ближайший четверг.

Что касается НАТО, то в ходе прошлой поездки к Брюсселю мы сделали все акценты, по всем направлениям. Они все реальны, и для меня также это принципиально, как и для президента. Они отвечают реалиям в Украине, и изменять нам ничего не нужно.

Вопрос: Президент Ющенко после встречи с вами выражал обеспокоенность действиями правительства и премьер-министра, в том числе и по позиции в вопросе НАТО. Воспринимаете ли вы эту обеспокоенность президента?

В. Янукович: Я сказал бы так. У Виктора Андреевича иногда желания превышают возможности. Я об этом говорю впервые. Я ничего здесь не вижу плохого. Но это есть. Потому нужно сначала пройти соответствующий путь, чтобы достичь той или иной цели. От того, как мы пройдем этот путь, будет зависеть результат. Это и вопрос европейской интеграции, когда мы говорим, что должны избавиться от евроромантизма и стать европрагматиками. Не нужно раздражать наших партнеров в Евросоюзе и перекладывать имеющиеся в Украине проблемы, на плечи наших партнеров. Их нужно здесь решать, вместо того, чтобы много говорить.

Это же не случайно, что за последние годы уровень поддержки интеграции в НАТО в Украине снизился. Нужно дать ответ - это была удачная политика или нет? И сказать честно, что это была политика неудачная.

И такой пример. Если украинский народ сейчас начать кормить той едой, которую он не воспринимает, - к чему это приведет? Есть ли путь заставить есть то, чего человек не хочет? Нет! Нужно ее, эту еду, травами немного сдобрить, чтобы это нравилось, ситуацию сделать не унизительной, чтобы, как говорят, был аппетит. Вот сейчас мы, политики, должны сделать. А не идти путем, который не воспринимается обществом. Это тактика. И я уверен, что сейчас именно таким путем нужно идти.

Вопрос: А кто все же главный в определении принципов внешней политики? За кем решающее слово - президентом или премьером? Виктор Ющенко настаивает, что это исключительная его прерогатива. В. Янукович: Безусловно, политики должны брать на себя ответственность, и президент, и премьер-министр. И заявлять о своей позиции. И я о своей позиции заявил. Это позиция, не так ли? И я об этом говорю открыто.

Вопрос: Однако министр обороны заявляет, что будет действовать в соответствии с курсом президента на НАТО, будет воплощать реформы в армии согласно стандартам НАТО. Вы будете ему мешать?

В. Янукович: Вы знаете, не бывает такого. Все решения правительства и Верховной Рады исполнители будут выполнять на сто процентов. Исполнительская дисциплина будет четкой, очень жесткой и принципиальной. Я за нее несу ответственность. Такого не будет, чтобы решения не выполнялись.

Вопрос: Сразу же после переговоров в Брюсселе вы отправляетесь в Москву, на переговоры с российским главой правительства и руководством “Газпрома”. Какова главная причина, из-за которой ваше правительство до сих пор не может договориться о цене на газ для Украины?

В. Янукович: Главная проблема, и я говорил об этом не раз, - Украина сегодня не готова на 100 процентов перейти на те цены, которые есть в Европе. Потому что Украина имеет совсем другую цену реализации своей продукции в Европе, чем европейские предприятия. Украина сегодня платит пошлину по многим товарным группам. Это дискриминация украинского производителя. Вот это проблема, которую мы должны решить. Потому мы сейчас ищем возможности, как выйти из этого сложного положения. Я сегодня говорил по телефону с руководителями “Газпрома”. Ситуация осложнилась в этом году еще и потому, что весь туркменский газ с 26 сентября пойдет через Россию.

Скажите, пожалуйста, что это даст, если я вам буду говорить о цифрах, о мечтах? Знаете, я практик. В этом году будет 30 лет, как я работаю руководителем, и я знаю, что такое сказанное слово. Меня иногда критикуют мои оппоненты, что я на них не похож. Они привыкли много говорить и не нести за это ответственности. Я решаю проблемы, как хозяйственник. В этом разница.

Вопрос: Когда, по вашему мнению, появится новый формат коалиции и произойдет ли это вообще при участии “Нашей Украины”?

В. Янукович: Я считаю, что в этом вопросе нужно в ближайшее время ставить точку. Потому что сейчас на повестке дня стоит вопрос: каким образом может работать правительство, в котором де-факто присутствует “Наша Украина”, а де-юре этот вопрос не подтвержден в соглашении? Вот сегодня уже обсуждается вопрос о министре по чрезвычайным ситуациям. Эту должность занимал представитель “Нашей Украины”. Но предварительный мой разговор с антикризисной коалицией показал, что отношение (оставить квоту за “Нашей Украиной” - Би-Би-Си) негативно. Я сейчас в сложном положении. Потому что я действительно имел личную договоренность с президентом Ющенко о вхождении именно этих министров в состав Кабинета Министров. Но была и другая договоренность - если мы не успеем подписать соглашение до формирования правительства, - мы это сделаем позже. Но какой это срок?

Сейчас мы видим, что эту ситуацию используют некоторые политики для того, чтобы не строить отношения на вопросах, которые объединяют, а искать разногласия. Когда раздаются критические, оскорбительные высказывания в адрес антикризисной коалиции со стороны наших будущих партнеров - это не дает перспективы. Сейчас опять нужная политическая воля как со стороны президента и премьер-министра, так и четырех политических сил. И в ближайшее время следует принимать решение - или мы идем вместе, или каждый идет своим путем. Мы настроены идти вместе, и я это подчеркивал неоднократно - еще после выборов мы говорили о том, чтобы создавать коалицию Партии регионов и “Нашей Украины”. И мы нашу позицию не изменяем.

Вопрос: Как бы вы оценили свои отношения как премьер-министра с президентом Украины? С его стороны раздавалось много критики по вашему адресу.

В. Янукович: Сейчас идет конституционная реформа. Она наполняется реальным содержанием, идет перераспределение полномочий в интересах правительства, и есть сегодня проблема, которую мы должны решать с двух сторон, - и президент, и глава правительства. Как сделать так, чтобы создать действенный механизм сотрудничества между правительством и парламентом, правительством и президентом. Это процесс болезненный, это нужно признать и набраться терпения и ответственности. Потому есть много вещей, о которых не нужно говорить публично, они должны оставаться между нами, потому что это процесс, рабочий процесс.

Вопрос: Портрет президента Ющенко в вашем кабинете повесили вы или остался он от предшественников?

В. Янукович: На этом месте, что вы видите, повесил я (напротив входных дверей - Би-Би-Си). Он был немного скрыт в другом месте, за цветами, не очень заметно. Теперь все, кто заходит, видят портрет главы государства.

Вопрос: А чей портрет висит в кабинете президента?

В. Янукович: Вы знаете, я, кстати, ни разу еще не был в кабинете президента. Пока еще.

Би-Би-Си