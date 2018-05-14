Украинский интерес. Кошки-мышки с безвизом, бессилие Запада и перекресток Миллера

Решение Европейского Парламента о принятии процедуры приостановления безвизового режима, вопреки ожиданиям многих украинцев, не обозначило приемлемую дату решения об упрощении визового режима для граждан Украины. Наоборот, бесстрастный сайт ЕП показал в качестве вероятной дату в апреле 2017-го. Объяснение этому нашлось достаточно быстро – в стремлении не подыгрывать евроскептикам на выборах во Франции и Нидерландах. Правда, официальные лица ЕС громко настаивают на скорейшем принятии решения в пользу Украины, но оно однозначно случится не раньше следующего года. Стремление превратить безвиз в победу стратегического уровня обернулось для украинской власти новыми проблемами.

Решение окружного суда Амстердама о возвращении в Украину скифского золота стало важным эпизодом для борьбы за сохранение восприятия Крыма как неотъемлемой части нашей страны. Тем более – в условиях усилившихся репрессий оккупационных властей на полуострове. А вот позиции премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, выдвинувшего ряд условий для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, удивляться не стоит: после весеннего референдума, на котором голландцы высказались против ратификации документа, ему необходимы аргументы для принятия противоположного решения парламентариями. Впрочем, говорить о результативном для Украины голосовании парламента Нидерландов пока рано.

Европейский Союз согласился продлить на полгода санкции против России, но не стал увязывать их с действиями Путина в Сирии, где мир наблюдает за трагедией Алеппо. Предложение продлить санкции на год заблокировала Италия, правительство которой недавно возглавил Паоло Джентилони. Традиционная «глубокая обеспокоенность» Запада происходящим в Сирии и на Донбассе нашла отличное отражение в признании журналом Forbes Владимира Путина самым влиятельным человеком на планете. США и ЕС на протяжении еще месяца, до инаугурации Дональда Трампа, будут преимущественно наблюдать за развитием событий. Предложение избранного 45-го президента США занять пост государственного секретаря Рексу Тиллерстону, до последнего времени возглавлявшего корпорацию Exxon Mobile, может создать в начале 2017-го любопытную ситуацию: внешнюю политику самого могущественного государства мира будут определять люди без опыта работы в системе государственной власти.

В этом аспекте любопытно выглядит «трехсторонний формат переговоров» с участием Надежды Савченко, представителей России и лидеров самопровозглашенных республик. Таким нехитрым способом Кремль пытается создать альтернативу Трехсторонней контактной группе, предлагая в повестку дня новоявленных переговорщиков весьма чувствительный вопрос – освобождение пленных. Готовность пожертвовать политической карьерой Савченко в этой ситуации не с лучшей стороны характеризует ее патронов.

Но Россия не собирается останавливаться исключительно на Донбассе. Из арсеналов извлечено подзабытое энергетическое оружие: глава «Газпрома» Алексей Миллер угрожает остановить поставки углеводородов в Европейский Союз в случае несанкционированного отбора Украиной газа. Отмечу, что на возможность подобных действий нашей страны указывал и Владимир Путин в телефонном разговоре с Ангелой Меркель. В Москве хорошо помнят успехи газовых войн против Украины в 2006 и 2009 годах, но сегодня «Газпром» подстегивает не столько стремление установить контроль над украинской ГТС, сколько достичь консенсуса относительно строительства второй очереди «Северного потока». Украину Россия пытается лишить статуса государства-транзитера, не считаясь при этом с затратами. Большую роль в данном случае сыграет позиция ЕС, поскольку Украина за время после последней газовой войны не только подала иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж, но и ратифицировала Энергетическую хартию, в отличие от России.

Даля Грибаускайте отметила в Киеве 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между Литвой и Украиной. Глава государства, которую любят в нашей стране едва ли не больше, чем на Родине, подчеркнула, что коррупция наносит Украине вреда больше, чем война на востоке. Впрочем, Грибаускайте столь же принципиальна и в отношении оценок действий России, чем выгодно отличается от многих европейских коллег.

Евгений Магда