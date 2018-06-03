Будет ли коалиция между Тимошенко и Януковичем?

Сегодня депутат от БЮТ Валерий Писаренко заявил,что БЮТ готова к созданию коалиции с Партией регионов. А утром в кулуарах Верховной Рады даже ходили слухи (мы склонны считать, что их распускали умышленно), что Янукович уже вроде бы согласился на кресло спикера. УНИАН выяснял на экспертном уровне, возможен ли союз между Тимошенко и Януковичом.

Дмитрий Выдрин: ЯНУКОВИЧ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЯ СПИКЕРОМ Думаю, вероятность союза БЮТ и Партии регионов 50% на 50%. Я знаю людей в “Регионах”, которые никогда не пойдут на союз с БЮТ, так же знаю многих в БЮТ, которые никогда не пойдут на союз с ПР. Мне трудно представить, что нужно сделать с этими людьми, чтобы они согласились на такой союз.

Я не представляю себе Януковича спикером. И не только я. Янукович тоже не представляет себя спикером. Может речь идти о том, чтобы кто-то от Януковича стал спикером. Но не сам Янукович. Он чувствует – чтобы стать спикером, нужен по крайней мере год, а то и два. А этот год он будет смотреться очень смешно на этом посту, потому что эта должность нуждается в больших актерских данных, которые нужно наработать и которых сейчас нет у Януковича.

Хотя в нашей стране может быть все.

Вадим Карасев: ЕСЛИ МОСКВА НАЖАЛА НА ЯНУКОВИЧА, ТО ШАНСЫ НА ТАКОЙ АЛЬЯНС УВЕЛИЧИЛИСЬ

Такой союз вероятен, но невозможен или возможен, но невероятен. Вот таким каламбуром я мог бы охарактеризовать постоянные заигрывания БЮТ к Партии регионов.

Если говорить серьезно, то в чем смысл для Партии регионов в союзе с БЮТ?

Во-первых, дать возможность создать новую коалицию, переформатировать правительство, дать возможность работать парламенту и идти прямым ходом вместе с конституционным большинством к парламентско-премьерской республике. Но должность спикера - тот ли это политический размер, который устраивает Виктора Януковича?!

Во-вторых, зачем ПР идти в коалицию и коалиционное правительство с БЮТ и с премьером Тимошенко? Что это дает? Если первым заместителем будет Николай Азаров, то он будет иметь все рычаги влияния на экономическую политику. Отдаст ли ему бюджет и государственные финансы Юлия Тимошенко?

Такая коалиция возможна только в одном случае. Находясь в Москве на съезде Единой России и после этого встречаясь с Путиним, украинский экс-премьер, лидер Партии регионов дал такое обещание кремлевскому руководству, которое заинтересовалось именно в такой коалиции, – чтобы вывести из активной политической игры Президента Ющенко. Но заинтересована ли в таком антиющенковском пакте с БЮТ Партия регионов?

Слухи слухами, а политический распорядок будет несколько другим. Скорее всего Партия регионов больше заинтересована в том, чтобы был избран спикером Иван Плющ, а затем начнется следующий раунд политической игры: или новыми выборами, или переформатированием Кабмина, или отставкой Юлии Тимошенко. Вариантов политической игры с избранием спикером Плюща в Партии регионов намного больше и они намного лучше, чем антиющенковский пакт с БЮТ. Но если Москва действительно нажала на Януковича, если Москва действительно заинтересована, чтобы был такой пакт между Тимошенко и Януковичом, тогда шансы на такую коалицию кое-что большие.

Владимир Фесенко: БИЗНЕС СПЕШИТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА Если оценивать в процентах, то 60% на 40% в интересах того, что этот союз может состояться.

Сформировать такой союз уже были минимум две попытки. Они закончились неудачей. В последний момент “регионалы” передумали. Такой риск существует и сейчас. Кроме того, есть много вопросов, относительно которых нужно договориться, найти компромисс. Это прежде всего вопросы кадровые. Говорят, Тимошенко остается премьером, Янукович становится спикером ВР или им становится представитель Партии регионов. Конечно, “регионалы” получают места в правительстве.

Желание получить определенные экономические преференции для своих группировок бизнеса в условиях экономического кризиса очень большие.

Если бы было желание поддержать Плюща на должность спикера, то уже сегодня голосовали бы... Очень похоже на то, что в ПР решили: лучше создать коалицию и получить доступ к исполнительной власти, мало иметь согласованную кандидатуру спикера. Во-вторых, они видят ситуацию в НУ–НС. Там, возможно, недостает необходимого количества голосов, которые бы вместе с ПР обеспечили голосование за Плюща. Потому более выгодным и реалистичным считают вариант коалиционной договоренности с БЮТ.

Почему не состоялась коалиция между БЮТ и ПР в сентябре? Из-за того, что не разделили должность премьер-министра. “Регионалы” хотели получить эту должность, получить полный контроль над правительством.

Но сейчас ситуация совсем другая. Возможно, “регионалы” рассуждают таким образом: не стоит брать главную ответственность за правительство, претендовать на должность премьера, пусть в этой роли остается Тимошенко, а мы получим доступ к власти. Янукович получает статусную должность. Это снова повернет его в активную политическую жизнь, привлечет внимание к его персоне, прибавит рейтинг, который переживает определенную стагнацию, как и рейтинг Партии регионов. Падение рейтингов как БЮТ так и ПР – это еще одна причина, почему они решили искать коалиционный компромисс.

Андрей Ермолаев: ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ШИРОКОЙ КОАЛИЦИИ, ТО БЮТ ОБЪЕДИНИТСЯ С ПР Шанс на такой союз есть.

Насколько мне известно, шли консультации при участии и “регионалов”, и президентской команды, и Блока Литвина относительно создания широкой коалиции. Если бы переговоры завершились действительно продуктивно, то даже часть бютовцев могла бы поддержать широкую коалицию. Но, как всегда бывает в украинской политике, непоследовательность участников привела к тому, что опять идея широкой коалиции зависла в воздухе.

Альтернативный вариант – компромисс между ПР и БЮТ. Далеко не все “регионалы” и далеко не все бютовцы уверены, что такая коалиция будет дееспособной. Одно дело – задекларировать ее появление и распределить должности. Другое дело – обеспечить функционирование. Ведь здесь есть конфликт амбиций, интересов. Я уже не говорю о разных позициях.

Я бы сделал такое предположение: если в ближайшие дни Виктор Ющенко не найдет ключ к возвращению к теме широкой коалиции, не возьмет на себя роль организатора такого технического большинства и не будет гарантом выполнения обязательств, то мы можем иметь альтернативу – альянс ПР и БЮТ. Может быть “украинский вариант” компромисса: коалиция не появится юридически, но состоится обмен гарантиями относительно технического большинства. Это даст возможность проголосовать за руководство ВР и за существенные изменения в составе Кабмина. Если сохраняется должность за госпожой Тимошенко, если не создается юридическая коалиция, то нет потребности вносить кандидатуру премьера, может произойти ротация отдельных правительственных блоков без изменения премьера.

В этой игре в итоге может выиграть сама Тимошенко. Для нее на сегодня является очевидным, что без профессиональной команды правительственных чиновников (а такой команды у госпожи Тимошенко нет), без достаточной стабильной политической поддержки (а такой политической поддержки в политическом классе Тимошенко не имеет), она не обойдется. Для нее важно выдержать атаку Ющенко, собраться с силами и идти форсировано на возможные досрочные выборы.

У большого бизнеса, независимо от цвета, есть потребность в эффективной власти. В условиях, когда Президент не может организовать процесс, переговоры начинаются в стенах парламента.

Относительно кандидатур и назначений... Это все пока еще слухи. И бютовцы, и “регионалы”, и литвиновцы понимают, что эта ситуация переходная и риски от потерь могут быть очень большие, потому я склонен считать: кто бы с кем не договорился, мы будем иметь и техническое большинство, и техническое руководство. Есть два разных варианта. Первый – большой компромисс и антикризисный состав правительства. Второй – сохранение должности за Тимошенко, короткая дистанция, обострение политической борьбы.

Опрашивала Анна Ященко