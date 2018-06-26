Менеджер „без вазелина”

Депутат-бютовец Андрей Шевченко, практически не поморщившись, рекомендовал Верховной Раде от имени и по поручению профильного парламентского комитета на должность председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины народного депутата Эдуарда Прутника из неприятельской для БЮТа фракции Партии регионов. Того же Прутника, которого Шевченко не раз поминал „незлым тихим словом” в эфире 5-го телеканала. За соответствующее постановление проголосовали 244 из 416 депутатов, зарегистрированных в зале.

Тщетно лидер фракции «Наша Украина» Роман Бессмертный перед голосованием просил председателя ВР Александра Мороза отложить рассмотрение этого вопроса, чтоб, дескать „не разрушить ход переговоров о расширении коалиции”. Нашеукраинцам предметно показали, кто в доме хозяин.

Кроме того, достаточно характерным явлением было положительное для выдвиженца Партии Регионов голосование 17 депутатов фракции Блока Юлии Тимошенко. Вполне возможно, что оно стало тем рентгеном, который обрисовал еще одну порцию будущих „отступников” вдогонку к тем, кто уже написал соответствующие заявления (об этом, кстати, откровенно сказал депутат-„регионал” Тарас Черновол). Для читателей, не имеющих доступа к серверу ВР, приведем фамилии „сторонников Прутника”: Баграев Н.Г., Един А.И., Зубец М.В., Мищенко С.Г., Потимков С.Ю., Рябека А.Г., Семинога А.И., Скубенко В.П., Толстенко В.Л., Яворивский В.А., Борзих А.І., Вершинина І.С., Гладий М.В., Зубик В.В., Кальченко В.М., Лебедев П.В., Полищук С.В.

Кто же пришел править государственным сектором информационной сферы на место долгожителя Ивана Чижа?

Биография. Э.Прутник родился 15 января 1973 года в г. Селидово, Донецкой области. Образование получил в Приазовском государственном техническом университете - “Экономика и управление производством"; Донецком национальном университете - "Финансы и кредит".

В 1997 году работал советником главы Донецкой областной государственной администрации.

С сентября 1997 по февраль 1999 год занимал должность президента Фонда социального развития производственных сил Донецкой области; с февраля по мая в 1999 г. – первого заместителя директора, дирекция банка "Украина" по Донецкой области; с мая 1999 по мая 2001 работал президентом Ассоциации финансовых, промышленных и торговых предприятий "Донбасский расчетно-финансовый центр".

С мая 2001 по апрель 2002 года был заместителем председателя Донецкого областного совета, после чего до декабря 2002 занимал должность заместителя председателя Донецкой ОГА. С декабря 2002 по января 2005 года - советник премьер-министра Украины. Председатель наблюдательного совета ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" (апрель – сентябрь 2003).

В СМИ имя Е.Прутника связывают с украинским телеканалом НТН и интернет-сайтом „Форум”.

В тех же масс-медиа Эдуарда Анатольевича связывают со следующими бизнес-структурами:

ООО «Веспром». Эта организация является инвестором в «Ассоциацию Донбасский расчетный центр финансовый центр финансовых, промышленных и торговых предприятий», ООО «Эдельвейс», ООО «Спасатель», ООО «Агропродинвест» (Донецкая область), Объединение предприятий «Фонд содействия экономическому развитию «Содружество», ОАО «Специальная экономическая зона «Донецк», ООО «Востокагро».

«Ассоциация Донбасский расчетный центр финансовый центр финансовых, промышленных и торговых предприятий». Эта организация является инвестором в ЗАО «Новогродовский машиностроительный завод», «Центральная обогатительная фабрика «Комсомольская».

ООО «Донецк Магна –К». Эта организация является инвестором в ОАО «Эдельвейс», ООО «Інтерспорт», ОАО «Донбассуглепеработка», ООО «Общественный диалог», ООО «Донбасский обогатительный комбинат».

ООО «Эдельвейс». Эта организация является инвестором в ЗАО «Завод вин шампанскых» (г. Артемовск).

ОАО «Донбассинвестпром». Эта организация является инвестором ООО «Италинокс Донбасс».

ООО «Востокстрой». ООО «Востоксельхозпродукт».

ООО «Востокуглепеработка». Эта организация является инвестором в ООО «Схидвуглемаш», ООО «ТРК «Каскада».

ООО «Адомаха». ООО «Ит-групп». «Укрбизнесбанк». ООО «Энергомашимпэкс». «Донецкая швейная фабрика».

Не удивительно, что в украинском политикуме Прутника считают мультимиллионером.

Трое детей. Жена Оксана Юрьевна связана с ООО «Мистик NEW WAVE».

Эдуард Прутник - крестный отец сына экс-помощника Леонида Кучмы Сергея Левочкина Алексея.

Как рассказывают сами „донецкие”, Виктор Янукович относится к Эдуарду Прутника „как к сыну”.

В одном из интервью Эдуард без лишних подробностей сказал о Викторе Януковиче: „Этот человек всегда будет дорогим для меня. В моей ранней юности он не позволил мне споткнуться. Таких вещей не забывают”.

Считают, что особо теплое отношение Виктора Федоровича к Прутнику вызвано не в последнюю очередь сходством судеб (росли без родителей, трудная юность, сами себя сделали и тому подобное).

Некоторое время Эдуард Анатолиевич был председателем Федерации карате-до Украины.

Эдуард Прутник позиционирует себя как представитель качественно новой волны среди не только донецких, но и вообще украинских политиков. Кандидат экономических наук (причем, говорят, что далеко не дутый, работал над диссертацией сам). Свободно владеет английским. Безупречен с точки зрения одежды, манер и соблюдения этикета.

„...и никто из тех, кто сидел с ним за одним столом, никогда не поверит злым языкам, утверждающим, будто бы в день рождения он стодолларовой купюрой стимулировал водителя к преодолению значительного расстояния на коленях” („Зеркало недели”).

Первый из „донецьких” начал протаптывать информационную дорожку на запад. Принимал участие в пиар-сопровождении Виктора Януковича и Партии Регионов в США, в частности, в найме двух пиар-компаний с этой целью. Между двумя турами президентских выборов опубликовал статью в „Файненшл Таймс”, в которой доказывал законность и легитимность победы Виктора Януковича. Первым сумел задействовать потенциал международной организации „Репортеры без границ”, когда после Оранжевой революции произошла попытка „наехать” на дорогой его сердцу телеканал НТН.

Пользуется репутацией чрезвычайно жесткого, даже жестокого менеджера. Автору пришлось своими глазами видеть работу офиса советника премьер-министра Эдуарда Прутника в Музейном переулке, 10 в канун президентских выборов. Большое впечатление производил вспомогательный персонал, передвигавшийся по офису безшумно, не имевший на лицах никакого выражения, говоривший, лишь отвечая на заданные вопросы. И так – 16-18 часов в сутки (столько же работал и сам Эдуард Анатольевич). Это была не просто выучка. Это была воистину воинская дисциплина, причем военного времени.

Как она достигалась? Характерно, как, по рассказу очевидца, отреагировал Прутник на совещании на информацию о некоторых серьезных ошибках начальника своей аналитической службы. Он очень спокойно, почти мягко сказал: „Придется нам в наших отношениях с Колей перейти на вариант без вазелина”. Почему-то никто не засмеялся. Кто-то нервно задвигался на пятой точке. Чем все закончилось для горемычного Коли, автору неизвестно.

Кстати, о Музейном, 10. Так ничем и не окончилось обещанное громкое дело о „транзитном сервере” и переговорах руководителей фальсификационного процесса, в котором Прутник, вроде бы, был одним из главных действующих лиц. Ни Клюев, ни Левенец, ни Медведчук, ни Прутник не понесли никакого наказания, кроме морального.

Чего ожидать от „менеджера без вазелина” на новой должности? В программном интервью, которое сразу после назначения дал Эдуард Прутник, он сразу дал понять эфемерность всех планов „общественного телевидения”: „Я бы не разбрасывался сейчас терминами „государственное”, „общественное” – как известно, есть много форматов некоммерческого ТВ”.

Что имел в виду господин Прутник, какой „формат” для главного достояния своего комитета – ОГТРК? С одной стороны, он будто готов передать областные телерадиокомпании в подчинение областным советам: „Телерадиокомпании давно содержатся облсоветами, потому что они являются держателями бюджета. Областной совет – это уже не губернатор, не административный ресурс”.

С другой стороны, Э.Прутник не исключает и продажи ОГТРК, хотя и отрицает, что к процессу разгосударствления или приватизации областных ТРК будут привлечены бизнес-структуры, близкие к Партии Регионов: „Даже если они будут продаваться, у нас будет отработана система продаж. Я уверен, что это будут открытые продажи. А может, и не стоит продавать... Хотя и в продажах нет ничего плохого. Я не видел ничего, что в частных руках плохо бы работало. Никто не покупает, чтобы уничтожать...”

Так продавать ОГТРК или отдавать облсоветам? И кто же их купит в случае продажи, как не обладатели крпунейших в Украине капиталов? А некоторые справедливо напоминаютгосподину Прутнику, что контрольные пакеты в облсоветах восточных областей Украины принадлежат именно Партии Регионов. Поэтому если отдать там ОГТРК облсоветам, то народ и партия будут едины, как в памятном 2004 году. Без всяких покупок и продаж. Куда не кинь, везде региональный клин.

Ну, а когда ОГТРК попадут в надежные „частные руки” или в распоряжение „правильных” облсоветов? Что дальше? В этом плане интересны слова Эдуарда Прутника о необходимости „информационной интеграции” всех ОГТРК Украины. Это что-то наподобие информационного „единообразия”?

Депутат-регионал, бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман в комментарии изданию „Комерсант-Україна” отрицала заангажированность господина Прутника”. „Во время избирательной кампании он оберегал канал НТН от партийного влияния и сделал его объективным и сбалансированным”. Автор после просмотра новостей НТН вынес свое впечатление: тонкая работа, но политически направленная в одни ворота.

Эдуард Прутник много общался с создателями „темников” Виктором Медведчуком, Сергеем Васильевым, Игорем Шуваловым. И, как умный человек, явно сделал для себя выводы. „Тоньше нужно, тоньше”.

Но будет ли от этого легче?

Николай Писарчук