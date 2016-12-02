Геращенко рассказала, чем рискует ЕС из-за затягивания с "безвизом" для Украины

Такое мнение она высказала в комментарии УНИАН во время пребывания в составе украинской делегации в штаб-квартире НАТО, где во время встреч союзники, среди прочего, интересовались ходом решения этого вопроса.

«Альянс также интересует диалог с ЕС по безвизовому режиму. Если говорить о настроениях в украинском парламенте, то мы выражаем более умеренную позицию. Она четкая – Украина выполнила все, и сегодня не может быть никакого объяснения со стороны ЕС, почему искусственно затягивается процесс предоставления безвизового режима», - констатировала первый вице-спикер.

Геращенко подчеркнула, что сложившуюся ситуацию «трудно объяснить украинскому обществу». «Будет большой ошибкой, если ЕС будет медлить с предоставлением безвизового режима, и это будет историческая ошибка, потому что это может привести к потере доверия к ЕС со стороны украинского общества. Это, во-первых, будет потеря доверия, чему будут аплодировать в РФ, а во-вторых, доверие трудно восстанавливается. Поэтому этого нельзя допускать», - подчеркнула она.

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По убеждению Геращенко, в «нашем диалоге с партнерами нужно честно говорить не только о нашей позиции, что мы «не понимаем и не воспринимаем», но и предоставлять информацию о том, как это воспринимает общество». «Речь идет не об обидах политиков, а о людях. Украина изменилась, изменилась и Европа. Но не изменились правила и принципы. Мы говорим о выполнении принципов и договоренностей», - констатировала первый заместитель председателя ВР.

При этом Геращенко подчеркнула, что «сейчас мяч на стороне Брюсселя». «Мы с уважением относимся к европейской стороне, когда они говорят, что мы должны выполнить нашу часть обязательств. Но и мы говорим, что наши партнеры так же должны выполнять свои обязательства. Украине все не просто дается, но, возможно, в этих испытаниях мы закаляемся как страна и приобретаем право голоса. Это дорогого стоит», - сказала политик.