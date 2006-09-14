Турчинов: ответственность за заявления Януковича лежит и на Президенте

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что ответственность за заявления Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселе относительно НАТО лежит и на Президенте Украины.

В комментарии УНИАН А.ТУРЧИНОВ напомнил, что еще не прошло месяца, как В.ЯНУКОВИЧ и Виктор ЮЩЕНКО подписали Универсал национального единства, где одним из пунктов говорилось о вступлении Украины в НАТО. «И именно из-за того, что это был неуважительный подход к делу, поскольку они (Партия регионов) были готовы подписать не только вступление в НАТО, но и в какие-то космические войска межпланетные, чтобы захватить власть», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

А.ТУРЧИНОВ прогнозирует, что Президент будет говорить, что его обманули, «но можно обмануть того, кто хочет быть обманутым, и ответственность за это лежит не только на В.ЯНУКОВИЧЕ, а также и на Президенте, поскольку именно он дал возможность легализовать власть, которая фактически полностью изменит курс Украины.