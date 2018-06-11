Кто займет место Яценюка?

Увольнение с поста председателя Верховной Рады Арсения Яценюка открыло вакансию, которую можно эффективно использовать в политическом торге. Владимир Литвин и Иван Плющ могут рассчитывать вернуться в спикерское кресло «на классе», Александр Лавринович – за счет преданности Виктору Януковичу и полного невосприятия своей персоны в национал-демократическом лагере.

Строчка в резюме

Досрочно покинувший спикерское кресло Арсений Яценюк получил неприятную, но важную запись в своем послужном списке. У нас традиционно любят обиженных и преданных, возможно, от чего украинская политика напоминает мыльную оперу. В контексте стремления экс-спикера заниматься партийным строительством, его хладнокровное изгнание из парламентского президиума может принести неплохие политические дивиденды. По крайней мере, у Арсения Петровича появился шанс продемонстрировать, что он является самостоятельным и полноценным политиком, способным к кропотливой работе в экстремальных условиях.

До последнего времени Яценюк действовал тактически грамотно и ловко лавировал между разнообразными парламентскими группировками, не забывая при случае демонстрировать лояльность Президенту. Не исключено, что катализатором желания сменить председателя Верховной Рады стала его поездка за океан, за кредитом МВФ. Эта финансовая инъекция сегодня оценивается крайне неоднозначно, и ее получение может в перспективе создать проблемы для отечественной экономики. Излишнее рвение Арсения Петровича, его стремление закрепить свой имидж «эффективного антикризисника» сыграли с ним злую шутку.

Сегодня у Яценюка один путь – на «тропу Литвина», то есть отправляться в поездки по регионам, где можно обрасти полезными связями, осуществлять реальную подготовку к участию в досрочных выборах. Рейтинг молодого политика может позволить ему самостоятельно преодолеть 3-процентный барьер на парламентских выборах. Впрочем, остается и шанс попробовать себя в президентской гонке, эксплуатируя риторику третьей силы. Не даром ведь Яценюк пустил в ход эффектную домашнюю заготовку: «Меня ушли, чтобы я вернулся, но не сюда»? Арсений Петрович не стал цепляться за кресло, и это единственно правильный выбор в сложившейся ситуации.

Процедурные нюансы

Мотивационная часть решения об отстранении Яценюка от должности «за многочисленные нарушения регламента» словно выписывалась людьми, космически далекими от отечественных парламентских реалий. Словно в насмешку, «защитники регламентных норм» из БЮТ и Партии регионов устроили потасовку возле пульта управления системы «Рада». Нужно сказать, что принцип «если правила не позволяют выигрывать, джентльмены меняют правила» будет существовать в Верховной Раде ровно до того времени, пока под куполом не будет установлена четкая процедура увольнения и избрания спикера и его заместителей. В противном случае наши политики и дальше будут пытаться переиграть сами себя.

Интересно заметить, что «исполнителем приговора» Яценюку стал Александр Лавринович. Ничего личного – просто работа такая, совпавшая с партийным поручением. Бывший активный член Народного руха с 2002 года начал отдаляться от национал-демократической среды, и сегодня в ней не воспринимается. Шансы Александра Владимировича занять спикерское кресло существуют, но не велики.

Как ни парадоксально, но в случае затягивания спикериады недюжинную заинтересованность в избрании нового председателя парламента могут проявить и бютовцы. Подписывать решения Верховной Рады может, как известно, только легитимный ее руководитель, и его отсутствие даст Виктору Ющенко дополнительные аргументы для давления на законодателей.

Чужая игра

Создалось ощущение, что Президент решил опробовать новое амплуа – хладнокровного и циничного политика. Виктор Андреевич так убедительно говорил, что не является нянькой отдельным народным депутатам, что порой казалось, будто у него в кармане лежит указ об увольнении Виктора Балоги. Не исключено, что кастинг на роль преемника Виктора Ивановича уже завершен, поэтому глава государства в отдельных вопросах пускает процедуру на самотек. В любом случае на одного перспективного союзника у Ющенко стало меньше, а изгнание спикера имеет привкус вспышки политической ревности.

Если даже увольнение Яценюка не было инициативой Ющенко, Президент проиграл извечному противнику в скорости донесения своей позиции: Юлия Тимошенко указала на главу государства как ответственного за отстранение спикера. Премьер, вне всякого сомнения, защищает собственные интересы, ведь опыты по созданию ситуативного большинства могут быть направлены и против нее. «Регионалы» даже дают понять, что могут осуществить подобную экзекуцию в начале 2009-го, когда экономическая ситуация прогнозируемо ухудшится. Да и процедура прохождения через парламент проекта Государственного бюджета на 2009 год не обещает быть легкой.

Старый конь борозды не портит?

В кулуарах говорят о двух кандидатурах возможных преемников Яценюка – Иване Плюще и Владимире Литвине. Иван Степанович для роли спикера хорош многим (опытен, искушен в интригах, не любит Тимошенко), но его избрание укажет на Виктора Ющенко как на инициатора увольнения предыдущего председателя Верховной Рады.

Владимир Михайлович всеми силами доказывал, что не рвется в спикерское кресло, но может дать слабину. Литвин за последние полгода изъездил практически всю страну, но будет опасаться повторения казуса 2002 года, когда привязанность вождя к спикерскому креслу стоила его соратникам по блоку «Мы» места в парламенте пятого созыва. К тому же Владимир Михайлович – далеко не самый простой партнер для диалога на вершинах власти. С расширенными политической реформой спикерскими полномочиями он способен на самостоятельную игру вразрез с президентскими интересами. Да и по многим программным положениям – статус русского языка, вступление в НАТО, отношения с Россией – позиция ливтиновцев созвучна точке зрения «регионалов». Но готов ли Виктор Янукович заключить пакт с амбициозным Литвином, знает, наверное, только сам лидер Партии регионов.

Не исключено, что с уходом Арсения Яценюка ротация парламентского президиума не завершилась. Вполне возможно, что коммунисты захотят в обмен на свою лояльность пост вице-спикера. В таком случае Николаю Томенко придется вернуться в сессионный зал, уменьшив собственную политическую активность. Собственно, при любом развитии событий законодателей ожидают дни, насыщенные интригами и противостоянием, в которых вряд ли найдется время для принятия антикризисных решений.

Евгений Магда