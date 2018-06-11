Кто займет место Яценюка?
Увольнение с поста председателя ВР Яценюка открыло вакансию, которую можно выгодно использовать в политическом торге... Лавринович верен Януковичу, но его кандидатура малопроходима…
Увольнение с поста председателя Верховной Рады Арсения Яценюка открыло вакансию, которую можно эффективно использовать в политическом торге. Владимир Литвин и Иван Плющ могут рассчитывать вернуться в спикерское кресло «на классе», Александр Лавринович – за счет преданности Виктору Януковичу и полного невосприятия своей персоны в национал-демократическом лагере.
Шарж с сайта www.oligarh.net
Строчка в резюме
Досрочно покинувший спикерское кресло Арсений Яценюк получил неприятную, но важную запись в своем послужном списке. У нас традиционно любят обиженных и преданных, возможно, от чего украинская политика напоминает мыльную оперу. В контексте стремления экс-спикера заниматься партийным строительством, его хладнокровное изгнание из парламентского президиума может принести неплохие политические дивиденды. По крайней мере, у Арсения Петровича появился шанс продемонстрировать, что он является самостоятельным и полноценным политиком, способным к кропотливой работе в экстремальных условиях.
До последнего времени Яценюк действовал тактически грамотно и ловко лавировал между разнообразными парламентскими группировками, не забывая при случае демонстрировать лояльность Президенту. Не исключено, что катализатором желания сменить председателя Верховной Рады стала его поездка за океан, за кредитом МВФ. Эта финансовая инъекция сегодня оценивается крайне неоднозначно, и ее получение может в перспективе создать проблемы для отечественной экономики. Излишнее рвение Арсения Петровича, его стремление закрепить свой имидж «эффективного антикризисника» сыграли с ним злую шутку.
|Арсений Яценюк
Процедурные нюансы
Мотивационная часть решения об отстранении Яценюка от должности «за многочисленные нарушения регламента» словно выписывалась людьми, космически далекими от отечественных парламентских реалий. Словно в насмешку, «защитники регламентных норм» из БЮТ и Партии регионов устроили потасовку возле пульта управления системы «Рада». Нужно сказать, что принцип «если правила не позволяют выигрывать, джентльмены меняют правила» будет существовать в Верховной Раде ровно до того времени, пока под куполом не будет установлена четкая процедура увольнения и избрания спикера и его заместителей. В противном случае наши политики и дальше будут пытаться переиграть сами себя.
|Александр Лавринович
Как ни парадоксально, но в случае затягивания спикериады недюжинную заинтересованность в избрании нового председателя парламента могут проявить и бютовцы. Подписывать решения Верховной Рады может, как известно, только легитимный ее руководитель, и его отсутствие даст Виктору Ющенко дополнительные аргументы для давления на законодателей.
Чужая игра
|Виктор Ющенко
Если даже увольнение Яценюка не было инициативой Ющенко, Президент проиграл извечному противнику в скорости донесения своей позиции: Юлия Тимошенко указала на главу государства как ответственного за отстранение спикера. Премьер, вне всякого сомнения, защищает собственные интересы, ведь опыты по созданию ситуативного большинства могут быть направлены и против нее. «Регионалы» даже дают понять, что могут осуществить подобную экзекуцию в начале 2009-го, когда экономическая ситуация прогнозируемо ухудшится. Да и процедура прохождения через парламент проекта Государственного бюджета на 2009 год не обещает быть легкой.
Старый конь борозды не портит?
|Иван Плющ
Владимир Михайлович всеми силами доказывал, что не рвется в спикерское кресло, но может дать слабину. Литвин за последние полгода изъездил практически всю страну, но будет опасаться повторения казуса 2002 года, когда привязанность вождя к спикерскому креслу стоила его соратникам по блоку «Мы» места в парламенте пятого созыва. К тому же Владимир Михайлович – далеко не самый простой партнер для диалога на вершинах власти. С расширенными политической реформой спикерскими полномочиями он способен на самостоятельную игру вразрез с президентскими интересами. Да и по многим программным положениям – статус русского языка, вступление в НАТО, отношения с Россией – позиция ливтиновцев созвучна точке зрения «регионалов». Но готов ли Виктор Янукович заключить пакт с амбициозным Литвином, знает, наверное, только сам лидер Партии регионов.
Не исключено, что с уходом Арсения Яценюка ротация парламентского президиума не завершилась. Вполне возможно, что коммунисты захотят в обмен на свою лояльность пост вице-спикера. В таком случае Николаю Томенко придется вернуться в сессионный зал, уменьшив собственную политическую активность. Собственно, при любом развитии событий законодателей ожидают дни, насыщенные интригами и противостоянием, в которых вряд ли найдется время для принятия антикризисных решений.
Евгений Магда