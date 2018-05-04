Украинский интерес. Мантры Путина, затормозивший безвиз и миролюбие от НАТО

Российский президент снова меняет образ, на этот раз он пытается действовать кнутом и пряником с непередаваемым кремлевским изяществом. Получается не слишком убедительно, но многим гражданам России приходится по душе – на этой неделе Левада-центр зафиксировал рейтинг властелина Кремля на уровне 84%. Путин не только побывал в Крыму на собрании «Общероссийского народного фронта», где пообещал быстро решить энергетические проблемы полуострова и высказался за строительство моста в Крым с перспективой, но и на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи выдал несколько важных заявлений.

Отмечу, что провести заседание клуба «Валдай», куда входит немало иностранных экспертов, на территории Крыма российской власти не удалось, что только подтверждает эффективность санкций против России за аннексию полуострова. Любое статусное лицо, включая бывших президентов, предпочитает не появляться на захваченном силой куске украинской земли. Но вернусь к заявлениям Путина. Кроме привычной уже антизападной риторики, которой слушателей его выступлений не удивить, российский президент уделил немало внимания Украине и ее президенту. «Случайно» напомнив о нормальном функционировании фабрики «Рошен» в Липецке, Путин не преминул сообщить, что лидер Украины фактически завел в тупик переговоры об урегулировании на Донбассе, которые недавно прошли в Берлине. И «если бы не бундесканцлер…», что вполне вписывается в известный рассказ «Коммерсанта» об Ангеле Меркель, то и дело отводящей Порошенко для убеждения в сторону от стола переговоров. Похоже, война интерпретаций переговоров Нормандской четверки нас ожидает ровно до того момента, пока четверо лидеров не проведут совместную пресс-конференцию, которая сможет стать глобальным медиа-событием. Интересно, что Путин даже публично не против расширения нормандского формата за счет США, поскольку хорошо понимает, что до официального принятия этого предложения может пройти немало времени.

Заодно Владимир Путин не только обвинил Украину в нежелании покупать дешевый российский газ, но и западные кампании – в нарушении условий контрактов с «Газпромом». Похоже, тот факт, что наша страна сумела-таки слезть с российской газовой иглы тревожит Владимира Владимировича едва ли не больше того факта, что россиян и украинцев разъединили и стравили друг с другом. Мантра об едином народе – одна из излюбленных, и властелина Кремля не останавливает отсутствие к ней доверия у потенциальных слушателей на Западе.

Там, кстати, с интересом ознакомились с содержанием взломанного хакерами электронного почтового ящика приемной Владислава Суркова. Нельзя сказать, что там находились секретные материалы, но массив переписки путинского помощника, отвечающего за Донбасс, Южную Осетию и Абхазию, дает достаточно полное представление о действиях Кремля и подталкивает Запад к официальному признанию факта российской агрессии (да, гибридной, но агрессии) против Украины.

Министры обороны стран НАТО тем времени согласовали алгоритм размещения 4 батальонов Альянса, в которых будут представлены на ротационной основе военнослужащие из большинства входящих в него стран, в странах Балтии и Польше. Это решение было принято на саммите НАТО в Варшаве в июле, а теперь получило конкретизацию. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг при этом подчеркнул, что НАТО не заинтересовано в новой холодной войне с Россией. Кстати, на конференции по вопросам безопасности в Риге достаточно остро звучала тема необходимости противодействовать России, хотя наиболее эмоциональными в этом вопросе были бывшие высокопоставленные лица, а не действующие субъекты принятия решений.

Европейский Союз тем временем ожидает решения Нидерландов относительно судьбы ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, против которой в начале года на референдуме проголосовали голландцы. Что касается безвизового режима, то ситуация диалектическая: глава Европейского Совета Дональд Туск пояснил, что ЕС необходимо утрясти некоторые внутренние процедуры до его предоставления Украине и Грузии, а президент Европарламента Мартин Шульц заверил, что голоса за принятие необходимого решения есть. Осталось дождаться момента Х.

Евгений Магда