Стрелки политического вектора

На выходных наша страна снова переводит время. 30 октября в 4 часа утра на территории Украины состоится переход на так называемое зимнее время, и стрелки часов будут переведены на один час назад. Действующий перевод времени определен постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года, согласно которому в последнее воскресенье марта часы переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября – на час назад.

Специалисты отмечают, что де-факто термина зимнее время (еще говорят – киевское время) в науке не существует. По словам старшего научного сотрудника Института Географии НАН Украины Артема Мозгового, зимнее время – это исключительно бытовое название времени второго часового пояса.

Поскольку практически вся территория Украины располагается именно во втором часовом поясе (только небольшая часть в первом и третьем) бытует мнение, что зимнее время для нас наиболее удачное. К примеру, в марте этого года на сайте президента Украины появилась петиция с предложением отказаться от перевода часов на «летнее» время. И хотя эта инициатива набрала только 550 голосов из необходимых 25 тысяч, отметим, что интерес к вопросу не утихает уже давно. Только за последние пять лет было предпринято несколько попыток отменить перевод часов на парламентском и правительственном уровне.

Кремль или Европа

Особенно «шумным» по теме перевода стрелок был 2011 год. Весной нардеп от «Партии регионов» Олег Надош предложил парламенту отменить перевод часов и установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа, то есть летнее время – навсегда. Законопроект Надоша был зарегистрирован практически сразу после того, как об отмене перехода на зимнее и летнее время объявила Россия. Если бы он вступил в силу, Киев и Москва оказались бы в одном часовом поясе.

Поначалу все к тому и шло. Верховная Рада инициативу поддержала, и 20 сентября приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым и отменила ежегодный перевод часов. Страна навсегда остается в летнем времени – пестрили многочисленные заголовки в СМИ. Впрочем, парламентский документ продержался недолго. Против него выступили местные власти западных регионов Украины, Госкомиссия единого времени и эталонных частот и даже тогдашний министр МЧС Виктор Балога, попросивший председателя Верховной Рады Владимира Литвина инициировать пересмотр решения.

Тогда же нардеп от «БЮТ» Сергей Терехин зарегистрировал свой законопроект о применении временных поясов на географической территории Украины. Сейчас уже экс-нардеп и бывший министр экономики Украины вспоминает, что его законопроект был «политическим ответом на закон Надоша». По словам Терехина, переход ко времени, по которому жила Россия, привел бы к двум часам разницы с Европой и большим проблемам для украино-европейского бизнеса. Кроме того, он также добавил, что в Европе используется единое время. «Когда поляки просыпаются, испанцы в это время уже давно ходят на работу, но все равно это работает», – подчеркивает Терехин. Слова бывшего министра подтверждает научный сотрудник Института Географии Артем Мозговой. Эксперт говорит, что практически по всей Европе действует среднеевропейское время.

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После поднятой вокруг парламентского постановления шумихи, Литвин назвал решение оставить летнее время поспешным, и 18 октября 2011 года документ был отменен. Впрочем, попытки изменить подход ко времени после этого не закончились. Уже зимой 2012 года Кабинет Министров Азарова предлагал закрепить в Украине одно, теперь уже зимнее время, но в парламенте инициативу не поддержали.

Весной уже текущего, 2016-го, года об отмене перевода времени вновь заговорили. Соответствующий законопроект зарегистрировал депутат от фракции «БПП» Юрий Бублик. В пояснительной записке автор документа предложил оставить только зимнее время, ссылаясь на многочисленные обращения граждан Украины. На сайте Верховной Рады сообщается, что законопроект находится на обработке в Комитетах.

Артем Мозговой, в свою очередь, убежден в рациональности перевода времени. По словам эксперта, США и страны Европейского Союза переходят на «летнее время». «Поскольку мы с вами живем в стране, которая выбрала европейский путь интеграции, то дискуссии о том, переводить время или нет, быть не может», – резюмирует он.

Кроме того, Мозговой разделяет страны, которые не переходят на летнее время, на две группы. Первая – это те страны, у которых ввиду каких-то причин, летнее время было отменено. В частности, Россия, Беларусь, Турция, Грузия. И вторая группа – это страны, которым перевод времени объективно не нужен. «К примеру, Сингапур не переходит на «летнее время», Индонезия, Таиланд. Эти страны находятся близко к экватору, поэтому у них на протяжении года продолжительность светового дня практически не меняется», – объясняет эксперт.

Восток и Запад

Принято считать, что условно киевское время подходит для всей Украины. Хотя, к примеру, в Луганской области рассвет наступает в среднем на час раньше, чем на Закарпатье. Ввиду этого попытки изменить привычные временные устои всегда особенно задевают представителей приграничных регионов страны.

Осенью 2011 закарпатцы требовали от парламента отменить принятое постановление о введении в стране летнего времени и установить зимнее время. Сообщалось, что при установленном порядке, светлое время суток в регионе будет начинаться только в 10 утра, и это создаст многочисленные неудобства для тысяч закарпатцев, прежде всего, школьников, которым даже до автобусов придется добираться в темноте.

В свою очередь, на Львовщине тогда и вовсе заявили о намерении перейти на «собственное время», если Рада не отменит постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». Отметим, что после этого разговоры о перспективах введения регионального времени со смещением на полчаса для Донецкой, Луганской и Закарпатской областей еще какое-то время велись, однако так и остались просто разговорами.

Артем Мозговой убежден, что вводить региональное время в Украине нельзя, и предлагает решать местные проблемы более логично и собственными силами. «Целесообразнее решать такие вопросы на уровне внесения изменений в рабочий график отдельных учреждений, к примеру, тех же школ. Чтобы приблизить рабочий день к световому дню, было бы разумно начинать его на востоке раньше, а на западе – позже», – пояснил он.

Специалист Института Географии объяснил, что региональное время разумно используется только в странах с огромными территориями, к примеру, в отдельных штатах США, провинциях Канады и Мексики. Более того, кое-где оно и вправду не помешало бы, - а его нет. К примеру, в Китайской народной республике, территория которой располагается в четырех часовых поясах, но, живет вся старна в одном – по постановлению правительства Поднебесной. «Есть место еще более интересное, так называемый Ваханский коридор. Это участок территории Афганистана, смежный с сухопутной границей Китая. Так вот там при пересечении границы люди переводят часы сразу на 3 с половиной часа», – добавляет ученый.

Медицина и экономика

У каждого из сторонников и противников переноса времени в рукаве есть свои аргументы, из которых можно выделить несколько ключевых. Сторонники, в основном, давят на экономику, заявляя, что перенос времени бережет электроэнергию. А противники – на медицину, утверждая, что манипуляции с часовыми стрелками вызывают стресс, нарушают сон и обменные процессы в организме человека.

В пояснительной записке к своему законопроекту, который возвращал зимнее время, Сергей Терехин сообщал об экономических потерях, вызванных установкой единого летнего времени. Нардеп заявлял о подорожании стоимости перелетов в Европу и финансовых потерях для компаний-перевозчиков. «Я же тогда это написал не просто так, я согласовал это с перевозчиками. Плюс, нужна была бы адаптация нашего бизнеса, начало банковского дня и открытие бирж в Европе отличалось бы по времени от нашего», – отмечает Терехин.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что для экономики перевод времени не приносит никакой выгоды. Политолог рассказал, как перевод часов объяснялся экономическим фактором в СССР, якобы искусственно удлиненный день позволит стране сэкономить немного электроэнергии. Однако, по его словам, даже тогда не могли высчитать экономическую выгоду. «С точки зрения экономики, больше всего энергии потребляет промышленность. И даже если мы переводим часы на час, процесс просто начинает работать на час позже, он все равно тратит столько же электроэнергии», – подчеркивает Охрименко.

Традиционно накануне очередного перевода часов в СМИ всегда появляется масса информационных материалов, в которых врачи призывают избегать чрезмерных физических нагрузок, раньше ложиться спать и пить витамины. В свою очередь, хрономедик с 30-летним стажем, директор научно-медицинского центра «Резонанс» Николай Полищук убежден: никаких страшных последствий для организма перевод часов не несет. «Если не акцентировать внимание человека на том, что перевод часов ухудшит его самочувствие, ничего плохого не случится».

Полищук занимается хрономедициной, применяя в своей лечебной практике фактор времени. Секрет метода лечения заключается в приеме лекарств в специально высчитанное время, с точностью до минуты.Прежде всего упор делается именно на хронические болезни, которые протекают во времени: эпилепсия, склеродермия, экзема, тотальные формы облысенияи другие. По мнению врача, перевод времени никак не обостряет заболевания, в том числе хронические. Более того, Полищук считает традицию перевода часов крайне благоприятной для человека. «Мы назначаем прием лекарств с точностью до минуты, а общество подстраивается под изменения биофизической обстановки всего два раза в год, но и это уже хорошо», – отмечает он.

Таким образом, специалисты называют перевод времени традицией большинства развитых стран, а народные депутаты продолжают подавать законопроекты, рассчитанные на то, чтобы отказаться от ее. Интересно, что и текст этих законопроектов всегда примерно одинаковый: «по многочисленным просьбам граждан ради их же блага…» Не исключено, что на следующей сессии в повестке дня такой законопроект вновь появится. Ведь точка в дискуссии до сих пор не поставлена.

Ирина Шевченко