Дело Сущенко: российский консул так и не явился "на ковер" в МИД

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

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«Российский консул на вызов в МИД не явился. Надеемся, указания ему не задержатся, и он завтра объяснит недопуск украинского консула»,- написала Беца.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины вызвал консула РФ для получения объяснений по поводу недопуска украинских консулов к задержанному в России корреспонденту «Укринформа» Сущенко.

Сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали украинского журналиста в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который «целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации». Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет никакого отношения к ведомству.

Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Защитник посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен «воевать».