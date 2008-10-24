Сбербанк России нацелился глотать украинские банки

Крупнейший банк Российской Федерации - Сбербанк - намерен наращивать непосредственное присутствие на рынках СНГ в условиях финансового кризиса.

Об этом сегодня сообщил директор управления международных операций Сбербанка Андрей АРОФИКИН на международной банковской конференции государств-участников СНГ в Баку, передает РИА "Новости".

"Сбербанку больше не нужно увеличивать свою долю в России, но на соседних рынках мы расти как раз очень хотели бы. Будем наращивать непосредственное присутствие на этих рынках", - сказал А.АРОФИКИН.

По его словам, "дочки" Сбербанка в Украине и в Казахстане "будут расти органически, а также будут использовать беспрецедентные возможности слияния с банками этих стран". Он пояснил, что речь идет о слиянии с теми банками, которые в условиях финансового кризиса будут не в состоянии исполнять свои долговые обязательства.

А.АРОФИКИН отметил, что "дочки" Сбербанка в Украине и в Казахстане не нуждаются в финансовой поддержке материнского банка. "В настоящее время они и так перекапитализированы", - сказал он.

Отвечая на вопрос об отношении Банка России к внешней экспансии Сбербанка в условиях оттока капитала, А.АРОФИКИН отметил, что представители ЦБ РФ (основного акционера Сбербанка) поддержали недавно принятую пятилетнюю стратегию развития банка, абсолютным приоритетом которой в международной сфере является присутствие на рынках СНГ.

"Конечно, на сегодняшнем этапе кризиса - в ближайшие несколько дней и недель - этого делать не стоит. Но это не означает, что этого не стоит делать в ближайший год", - сказал А.АРОФИКИН.