Внук Уинстона Черчилля Николас Соамс: Мы заинтересованы в процветающей Украине

Украину с визитом посетил необычный гость. В Киев прибыл британский политик - многолетний член Палаты общин от Консервативной партии, парламентский секретарь Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, министр обороны Великобритании в Кабинете Джона Мейджора (1994-1997 годы), внук Уинстона Черчилля сэр Николас Соамс. Он принял участие в круглом столе «Brexit как вызов для ЕС и шанс для Украины». Мероприятие организовал Институт мировой политики.

Время для беседы выбрали не случайно. Ровно 70 лет назад, выступая в Университете Цюриха, Уинстон Черчилль первым из европейских лидеров предложил формулу построения единого европейского пространства, назвав Старый Свет «Соединенными штатами Европы».

«Этот величественный континент, объединяющий в себе самые прекрасные и возделанные части земли, обладающий умеренным и ровным климатом, является родиной всех великих народов западного мира. Это источник христианской веры и христианской морали. Здесь зародилась почти вся культура, искусство, философия и наука древних времен и современного мира. Если бы Европа однажды объединилась и признала свое общее наследие, не было бы предела счастью, процветанию и славе миллионов ее жителей», - цитировали все западные информагентства знаменитого британца в сентябре 1946 года.

Черчилль предложил невообразимое: не просто объединить Европу, а сделать это по оси Германия - Франция при поддержке Великобритании, США и даже «советской России». В 1946 году - через год после окончания Второй мировой - эта идея казалась исключительно революционной и во многом ошеломляющей. Поборников нового размежевания мира она застала врасплох, а миллионам простых граждан, переживших самую страшную войну в истории человечества, она подарила надежду.

И вот, спустя 70 лет, именно Британия первой отказалась от идеи «общего дома», застав врасплох теперь уже миллионы европейцев, с трудом представляющих, как можно справиться с экономическим кризисом, наплывом эмигрантов и беженцев, с просчетами в политике расширения и попытками поровну поделить сокращающийся европейский финансовый пирог. В июне текущего года более половины британцев сказали «нет» «Соединенным штатам Европы», единой европейской дипломатии и единой экономике, в которую Лондон ежегодно вливал более 8 млрд фунтов всевозможных дотаций, платежей и прочих «членских взносов». Вторая экономика Европы сменила правительство, решила во всех смыслах отделиться от континента и доказать, что в самостоятельном плавании она уже к 2021 году оставит позади Германию, Францию и другие государства ЕС.

Но так ли достижима цель? Такими ли быстрыми будут заявленные новым британским Кабинетом во главе с Терезой Мей изменения? Об этом УНИАН спросил знаменитого внука знаменитого деда. Сэр Соамс выделил нам 10 минут в своем плотном рабочем графике.

Господин Соамс, вам не обидно видеть, как рушатся идеи вашего деда?

Да действительно, мой дед, Уинстон Черчилль в Цюрихе 70 лет назад, говорил об объединенной Европе, как о панацее. И это была его точка зрения на тот момент. Вспомните, Европа была разрушена войной, миллионы людей жили в разрухе и бедности. И, понятно, что там и тогда люди хотели слышать и понимать перспективы.

Сейчас, как будто, другие времена, закончилась холодная война… Но я должен признать, мне жаль, что мои сограждане проголосовали за выход из ЕС. Наше правительство должно с этим как-то справляться. И сейчас мы должны понять, будет ли это легкий исход или это будет сложным. Я думаю, то исход, будет очень долгим и сложным. Это процесс.

Британская экономика была сильной экономикой, сильнейшей в ЕС. Она была правильно выстроена, с низкими кредитными ставками. Мы были очень интегрированной экономикой. И мы остаемся такой и сейчас. Разве что сейчас нам надо будет заново вести переговоры, в первую очередь в торговле. Надеюсь, что мы сможем провести эти переговоры, что мы сохраним свои позиции и связи.

И каким образом нужно выстраивать эти переговоры?

Трудно назвать какой-то один рецепт. Но с другой стороны.. мир не будет ждать, пока Великобритания сообразит, что ей дальше делать. Равно как никто не будет ждать Украину, пока она решает что ЕЙ делать дальше. Мы переживаем период большой взаимной зависимости, и это нельзя опускать. Таков процесс глобализации.

И тем не менее, вы же сами говорите, что Brexit - это процесс, он потребует времени…

Да, потребует. Но я бы не стал говорить о Brexit, как о некоем свершившемся факте. Это не то, что произошло. Это то, что еще только происходит.

Как это отразится на Европе и европейских рынках?

Да пока никак. Мы в процессе - длительном, очень громоздком и сложном. Только представьте: нужно пересмотреть все, что строилось последние 40 лет! Нельзя, чтобы по мановению британцев - что-то резко поменялось. Понятно, что изменения будут. Но в перспективе. Здесь и сейчас, если что и поменяется, то в каких- то узких коммерческих сферах.

А как будет с третьими странами?

Будем усиливать двусторонние отношения.

Что будет в отношениях с Украиной?

Согласитесь, у нас ведь уже есть двухсторонние отношения. Более того, они уже имеют какую-то историю - как в рамках ЕС, так и вне этих рамок. Конечно, Украина важна. И не только в экономическом смысле, но и в вопросах безопасности. Возможно, безопасность сейчас куда важнее даже экономических аспектов. Что будет дальше - время покажет. Пока все остается на своих местах: мы работаем в рамках зоны свободной торговли, мы по-прежнему поддерживаем Вашу страну на пути реформ, мы отстаиваем принципы неделимости государственных границ. Мы заинтересованы в процветающей Украине.