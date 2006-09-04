Чехия, Словакия и Латвия отменили транзитные визы для украинцев

Правительства Чехии, Словакии и Латвии приняли решение об отмене транзитных виз для граждан Украины, имеющих действительные визы или разрешение на проживание в странах-участницах Шенгенского соглашения, а также в Швейцарии и Лихтенштейне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, соответствующее решение принято в связи с рекомендательным решением Европарламента 895/2006/ЕК от 14 июня 2006 года о внедрении упрощенной системы контроля на внешних границах.

Внедрение безвизового транзитного пересечения с Чешской Республикой начинается с 1 сентября с.г., со Словацкой Республикой - с 1 октября с.г., с Латвийской Республикой - с 1 декабря с.г. Срок транзитного проезда не может превышать 5 суток.