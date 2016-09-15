Луценко: экс-глава "Нафтогаза" Кацуба отказался сотрудничать со следствием

Об этом в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет LB.ua.

Кацуба, по словам Луценко, мог бы дать показания на Юрия Бойко в деле о скандальных буровых вышках, которые в народе известны как "вышки Бойко".

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"Я предлагал ему (Кацубе - ред.) - согласно закону - пойти на сделку со следствием, раскрыть имя того, кто заставил его украсть полмиллиарда. Его ответ: "Никто". Окей, будет сидеть сам. Отец у него очень активный, шлет мне разных просителей. Я встречался с ним лично и сказал, что другого варианта нет: "У тебя два сына. Оба руководили "Нафтогазом". После обоих пропали миллиарды". Старший (Сергей Кацуба - ред.) как раз и вел "вышки". Если честно, складывается впечатление - согласно информации, которой мы располагаем - что они в большей мере вышки Кацубы, нежели Бойко. Если он даст показания на Юрия Бойко, возможно, они еще станут такими", - отметил Луценко.

При этом он отметил, что деньги ему за все время пребывания в должности пока что не предлагали.

Вместе с тем, руководитель ГПУ рассказал, что привлечь Бойко к ответственности по делу о вышках нельзя, поскольку для возбуждения производства требуется провести оценку реальной стоимость буровых платформ, а они находятся в оккупированном Крыму.

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"Есть другой путь - раскрыть офшоры. Узнать, связан ли он (Бойко - ред.) с ними, оставил ли часть средств, которые проходили через компанию, себе или доверенным лицам", - пояснил генпрокурор.

В настоящий момент оснований для возбуждения дела не хватает.

Как сообщал УНИАН, 17 июня сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу. После этого, Голосеевский районный суд Киева в ночь на 18 июня провел заседание и арестовал задержанного.

Кацубу подозревают в преступлениях по ст. 255 и 191 Уголовного кодекса ("создание преступной организации"; "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением"). В ходе следствия установлено, что Кацуба причастен к присвоению средств "Нафтогаза" на сумму почти 450 млн грн.