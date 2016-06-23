Луценко: Доказательств для обвинения Бойко нет, но следствие работает

20:35, 23 июня 2016
Политика
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что для привлечения к уголовной ответственности лидера парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко доказательств на данный момент нет.

Луценко о Лещенко: Сергей, к сожалению, увлекся расследованием в прямом эфире / Фото УНІАН

"Ни один депутат не должен влиять на следствие. Ни Кононенко с Грановским, ни Лещенко не будут руководить департаментами. Сергею надо прекратить руководить следствием по телевизору. Я не бюро заказов. Посади мне Бойко. Пока нет для этого достаточных доказательств, но следствие работает. У меня на столе стоит тюремная кружка, она напоминает мне, что по беспределу никого судить нельзя. Вину надо доказать", - сказал Луценко в интервью изданию "Высокий замок".

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При этом он опроверг заявление народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко о том, что во времена предыдущего генпрокурора Виктора Шокина в его сейфе лежало представление на снятие с Бойко депутатской неприкосновенности. 

"Ни в сейфе, ни в столе не было никакого представления. Сергей, к сожалению, увлекся расследованием в прямом эфире", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко также рассказал, что его зарплата - 35 тысяч гривень, а низовой прокурор получает минимум 12 тысяч гривень.

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