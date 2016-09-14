Центр противодействия коррупции увидел "подводные камни" в заявлении ГПУ о деле против Авакова

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, это компетенция Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Относительно Арсена Авакова, на которого, якобы по нашему обращению, "возбудилась" ГПУ. Коррупционные преступления министра МВД или любого другого министра - не подследственность ГПУ", - говорится в сообщении.

"Это заявление Юрия Луценко – подготовка к проталкиванию в ВРУ законопроекта №5097, который изменит досадное для президента ограничение для генпрокурора единолично определять подследственность уголовных дел НАБУ-ГПУ", - считает он.

Шабунин подчеркивает, что сейчас "спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, решает генпрокурор и его заместитель".

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Законопроект №5097 в случае принятия "заберет возможность у Назара Холодницкого (руководителя САП - УНИАН) определять подследственность в таких делах и позволит это делать генпрокурору единолично", объясняет Шабунин.

"Это, между прочим, касается не только НАБУ, но и МВД с СБУ. В случае голосования №5097, Луценко будет самостоятельно определять, что кому расследовать во всех самых жирных коррупционных делах", - добавил он.

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил об открытии уголовного производства против министра внутренних дел Арсена Авакова после обращения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

В открытии уголовного производства против министра внутренних дел Арсена Авакова "нет сенсации", поскольку прокуратура обязана была это сделать после получения соответствующего заявления, позже заявил советник главы МВД Шкиряк.

Ранее Шабунин заявил, что Аваков не сообщил о конфликте интересов в расследовании относительно народного депутата Игоря Котвицкого, которое ведет МВД, что и стало основанием для просьбы назначить служебное расследование относительно чиновника. Котвицкого подозревают в том, что он вывел в офшор 40 миллионов долларов. Другой нардеп Сергей Лещенко тогда заявил, что в этом также замешан Аваков, который, в свою очередь, обвинения опроверг.