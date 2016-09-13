Порошенко анонсировал специальное заседание СНБО, посвященное санкциям против РФ

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня на заседании СНБО, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Он подчеркнул важность и необходимость продления санкций против России.

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«Делается это в четкой координации с нашими партнерами из Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и партнерами по международной коалиции в поддержку Украины», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, политика персональных и корпоративных санкций применяется украинскими властями с 2014 года в ответ на агрессию России против Украины. Санкции утверждаются Советом нацбезопасности и обороны и закрепляются указом президента Украины.

В частности, указом президента от 16 сентября 2015 года об одобрении решения СНБО относительно санкций ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Санкции введены сроком на один год.

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В марте 2016 года Порошенко ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко».

В мае Порошенко ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против 17 российских пропагандистов.