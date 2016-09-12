Кабмин продлил и расширил санкции против компаний и граждан, поддерживающих агрессию РФ

Соответствующее постановление №639 обнародовано на сайте правительства.

«Решение предлагает усилить санкционную политику путем расширения перечня физических и юридических лиц, которые способствуют или финансируют терроризм в Украине, создают угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, – говорится в пояснительной записке к документу. – Введение санкций по отношению к агрессору является одним из ключевых и эффективных инструментов нашего государства и международного сообщества по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации, циничному игнорированию и нарушению принципов и норм международного права и межгосударственных отношений».

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В документе не уточняются физлица и компании, к которым могут быть применены ограничительные меры или продлен срок их действия. Однако отмечается, что соответствующие предложения вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявлял, что Кабмин предложил продлить санкции относительно 388 физлиц и 105 юридических лиц, а также расширил перечень физлиц и юрлиц, против которых предлагается применить санкции, на 259 физлиц и 46 юрлиц.

Политика персональных и корпоративных санкций применяется украинскими властями с 2014 года в ответ на агрессию России против Украины. Санкции утверждаются Советом нацбезопасности и обороны и закрепляются указом президента Украины.