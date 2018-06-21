Депутаты смеются, ругаются, но уже смирились

В этот раз парламент с совсем другим настроением готовится к досрочному прекращению собственных полномочий.

На стенде одиноко болтается повестка дня пленарных заседаний и собраний комитетов. Нет томительного ожидания: подпишет – не подпишет. Все знают, что досрочные выборы будут… Кулуары полупусты... Появляющиеся то тут, то там депутаты обсуждают технические детали и подробности приведения в силу еще не изданного указа Президента. Заметила сотрудника российского посольства. Всегда, при рассмотрении серьезных для Украины дел, в кулуарах Рады появляется кто-то из представителей РФ – непраздно любопытствуют. После утренних консультаций с Президентом их участники появляются и в окружении журналистов, делятся впечатлениями.

Бютовец Николай Томенко на брифинге между делом вставил, что ему было приятно увидеть Президента в столь ранний час, в восемь утра.

Петро Симоненко сказал, что на консультациях Ющенко «35 минут читал мораль, что мы на полмиллиметра стояли от пропасти. И повторил нам все, что говорил своей любимой фракции. Разве, что в этот раз все присутствующие сумели высказать свое мнение. А поддержала Президента только его НУ».

Владимир Литвин, говорил о консультациях весьма серьезно. Дал понять, что реально для создания коалиции ничего не делалось. Сказал, что спросил у главы государства, будет ли он издавать указ о роспуске парламента, если, например, сегодня появится коалиция. «Ответ был такой: я дал 30 дней и плюс 6 дней подождал, результата нет, но если будет 227 подписей – не решения фракций, а именно подписей, – я с этим решением соглашусь».

На самом деле, официально и публично позиции фракций не были озвучены. Но, судя по высказываниям, народ фанатеть не будет. Об акциях протеста против выборов заявил пока только БЮТ. «Регионал» Александр Лавринович сказал, что Президент может воспользоваться своим конституционным правом. Ни Нестор Шуфрич, ни Валентин Ландык, ни Александр Ефремов не заявили своего категорического протеста. Но в той или иной форме дали понять, что намерены выполнять указ Президента. (Правда, депутаты от бизнеса при этом по пальцам перечисляют все элементы экономического кризиса и говорят о положении дел в машиностроении и металлургии, подчеркивая, насколько это губительно для экономики). К слову, коммунисты тоже дали понять, что они пойдут на выборы.

– Скажите, – обратилась я к нашеукраинцу Павлу Жебривскому, – под занавес хочется выяснить, все ли сделал Президент, чтобы коалиция существовала? Например, почему бы не отдать кресло спикера Владимиру Литвину, чтобы было большинство?

– Кресло спикера – это квота «Нашей Украины». А почему бы БЮТу не отдать кресло премьера тому же Литвину, чтобы коалиция существовала?

– У них фракция побольше, чем ваша…

– При чем тут численность? Если есть великая цель создания демократического большинства, то можно пожертвовать креслом премьера. – И потом, я побаиваюсь, что в этой коалиции с БЮТ не было бы ничего ни национального, ни демократического. Юлии Тимошенко не нужно большинство, ей нужно кресло премьера. А зачем нам пристраивать чью-то попу? Даже если это красивая попа?

Нервозность чувствовалась по лексике. Мне кажется, что изобилие ненормативных выражений в комментариях выдавало эмоциональную напряженность спикеров фракций.

– А мне нас…ть на (не будем уточнять, на кого. – Авт.)… А почему вы с ними не блокируетесь? – спрашивал Нестор Шуфрич нашеукраинца Александра Бондаря.

– Мы с ними уже наблокировались – хватит…А если бы тебе было нас…ть, то ты бы снова не баллотировался, – отвечал Александр Бондарь. (Они еще долго мирно разговаривали, а потом, пожав друг другу руки, разошлись).

Нашеукраинцы появились не сразу. Поэтому искренне обрадовалась, обнаружив, члена НУ–НС Лилию Григорович. На мои вопросы, зачем было проводить ритуальные встречи с Владимиром Литвиным и БЮТ, если Президент и так был настроен распускать парламент, она возмутилась и полезла к себе в портфель.

– Посмотрите, – демонстрирует она распечатки результатов поименного голосования постановления об отмене закона о референдуме. – Пытаясь, заново создать коалицию, мы с БЮТ договорилась об отмене антиконституционных законов, принятых 2 сентября. Сначала солидарно отменили закон о госслужбе. А потом был закон о референдуме. Мы его не отменили, хотя договорились с БЮТ. Знаете почему? Не хватило одного голоса, и воздержался в этом голосовании Николай Томенко – не рядовой член фракции. Почему вице-спикер не соблюдает договоренности?

Сделав паузу, Лилия Григорович раздраженно спросила:

– А почему журналисты не заинтересовались яхтами Медведчука и Шуфрича, которые пришвартовывались у берегов Сардинии? (Именно там, по информации Секретариата Президента, Тимошенко проводила консультации с политическими партнерами. – Авт.).

– Лилия Степановна, а почему СБУ не дало нам доказательств такого пришвартовывания? – в тон ей ответила я. – Из уст клерка из Секретариата такие новости выглядят как бред.

– Если бы у нас были такие съемки, – ответствовала Григорович, – их бы увидела вся страна. Но они высокопрофессионально хранили тайну. Если у нас модная тема кумовства, то почему вас не интересует связка кумов Медведева и Медведчука? Вчера Тимошенко публично якобы звонила Президенту. К тому Президенту, которому она полгода назад не давала выступить в ВР с посланием. Он же после этого с Партией регионов не соединился? И не дал нам поручения снять премьера, когда это инициировала Партия регионов. Мы ее отстояли – не дали снять. А она уже со 2 сентября смотрите, что начала показывать…

Зачем вам досрочные выборы? (Этот вопросы мы задали всем нашеукраинцам, которые были в парламенте).

Лилия Григорович ответила:

– Украина должна иметь надежный пакет в 25 процентов голосов тех, кто стоит за унитарность, за единственный государственный язык, за то, чтобы у нас не забирали Тузлу. У нас сорок человек из фракции подписали верность принципам (всего фракция НУ–НС насчитывает 72 депутата). Даже, несмотря на то, что Тимошенко нас стала приглашать в Кабмин и спрашивать, чего вы хотите… Она хочет остаться в кресле премьера…

«Регионал» Ярослав Сухий вышел рассказывать неприличный анекдот (не буду повторять)…

– Ярослав Михайлович, – обращаюсь к Сухому, – Тарас Черновол говорит, что вашу фракцию контролируют Фирташ и Левочкин и что это они и договорились с Президентом о выборах.

– Я думаю, что Фирташ, Левочкин и Ахметов даже не подозревают, что на белом свете есть такой Тарас Черновол. Плохо, конечно, что они не посоветовались с Тарасом. Если бы посоветовались, то было бы все хорошо, жизнь бы буяла. Люди идут на выборы. И при чем тут Фирташ? А, кстати, кто такой сам Фирташ? Он какое отношение к нашей фракции имеет?

– Он давний друг вашей фракции, точнее – отдельных ее членов…

– Ах друг… Не знаю, хоть покажите, как он выглядит…

– А кто будет следующий премьер? Может быть, Президент подаст Виктора Януковича?

– Я не знаю… Сегодня у него было такое странненькое предложение: вы выделите деньги на перевыборы, а я потом издам указ.

Это предложение, высказанное Президентом на утренних консультациях сегодня стало одной из главных тем обсуждения. Для того, чтобы провести досрочные выборы, необходимо внести изменения в закон о выборах (относительно электронного реестра избирателей) и закон о бюджете, ведутся дискуссии о введения избирательного порога в 50 процентов. Сегодня на встрече Президент предложил лидерам фракций принять эти законы. Фракции взяли время на раздумье. Позже БЮТ устами Николая Томенко заявил, что ни за что такое голосовать не будет, «регионалы» сказали, пусть Президент подписывает указ, а там мы знаем, что нам надо принимать. Литвиновцы справедливо говорят, что без этих законов выборы провести невозможно, и в общем-то не против их проголосовать, но совсем не намерены принимать их в преддверии указа о роспуске. КПУ тоже не против необходимых для выборов законов (но «надо посмотреть, что там в законе о выборах») и собственно указа.

…Пока политики разбрелись по штабам, готовиться к выборам.

Маша Мищенко