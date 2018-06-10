Украинский вопрос на G-20

Нынешний съезд лидеров 20-ти наибольших мировых экономик, на котором «G-20» намерены обсудить «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики», открылся в воскресенье, 4 сентября, в китайском городе Гуанчжоу.

Ежегодный саммит «Большой двадцатки» традиционно посвящен глобальным экономическим вызовам. Но тот факт, что главы государств, входящих в «G-20», непременно используют эту площадку и для обсуждения геополитических вопросов, ни для кого не секрет. В 2016 году, несмотря на то, что Украина не входит в «Большую двадцатку», на саммите активно обсуждается «украинский вопрос».

Фейковая встреча

Глава МИД Украины Павел Климкин еще в конце августа заявил, что, учитывая, что саммит «G-20» касается глобальной и финансовой стабильности, а «проблема российской агрессии против Украины является фундаментальным вызовом такой стабильности», Украина, пусть и не официально, будет в повестке дня.

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Россия же интерпретировала такую возможность по-своему. Мол, встреча «G-20» в Китае может приблизить снятие антироссийских санкций и привести к уступкам по Украине лидеров ЕС и США. Так, еще 23 августа пресс-служба Кремля распространила информацию, что, по итогам телефонного разговора президента РФ, президента Франции и канцлера Германии, они намерены провести совместную встречу в Гуанчжоу для обсуждения ситуации в Украине. 29 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения такой встречи нет. А через несколько дней помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча между главами Германии, Франции и России в «нормандском» формате (но без Украины – УНИАН) на полях саммита «G20» в Китае не состоится. Причем, по его словам, ограничиться двусторонними встречами предложили именно Меркель с Олландом. «То есть будет проведена отдельная двусторонняя встреча с Олландом и отдельная встреча с канцлером Германии Меркель. Главная тема — Украина, на обеих встречах», - сказал Ушаков.

«Важно, что Меркель и Олланд не повелись на путинские провокации и четко заявили, что «нормандский формат» - это формат 4, а не 3. Поэтому украинский вопрос (оккупация Крыма, которую не признает весь мир, вопрос оккупированного Донбасса и выполнения Минских соглашений) будут ставить Путину во время всех двусторонних встреч...», – считает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы», Алексей Гарань напоминает, что, отказываясь от встреч в «нормандском формате», президент РФ хотел продемонстрировать, «что может обсуждать вопросы Украины без Украины». «Поэтому, я считаю, очень важно, что и Олланд и Меркель отказались от такой встречи», – отметил он.

Такого мнения придерживается и дипломат, директор департамента международных многосторонних отношений фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара. По его словам, заявления Кремля о том, что в Китае судьбу Украины будут решать без Украины серьезно воспринимать не стоило с самого начала: российские СМИ не самостоятельны, а риторика Путина далека от демократической. «К примеру, обратите внимание, что в последнее время говорит Путин. Мол, они [Россия] настолько «великие», что соизволят разговаривать исключительно с «сильными мира сего», - отмечает он.

А, поскольку Путин воспринимает Украину неким недогосударством, карманные СМИ Кремля не могли преподносить украинскую тему, которая, действительно, поднимается на встречах в Китае, иначе, чем разгонять информацию о «неприглашении» к диалогу президента Украины.

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Вместе с тем, по его словам, западные партнеры Украины не допустили бы встречи в заявленном российскими СМИ формате, поскольку их ценности и политика на корню отличаются от путинских. Собственно, именно поэтому особого внимания заслуживают двусторонние встречи с российским лидером.

США и РФ

Одной из таких, крайне важных, можно назвать встречу с Путиным президента США Барака Обамы. По словам Дмитрия Пескова, на ней, в основном, обсуждалась ситуация в Сирии, но об Украине речь тоже заходила. И, в целом, переговоры прошли «хорошо».

Вместе с тем, по мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, уже сам факт встречи с Обамой для Путина - «хорошо», поскольку российский лидер до сих пор остается «руко-неподаваемым». «После разговора с ним мировые лидеры вынуждены мыть с мылом руки и отрабатывать информационные месседжи, что демократические интересы никто не сдал», – говорит он.

Политолог считает, что во время встречи Обамы с Путиным обсуждались угрозы размораживания ситуации на Донбассе, выполнение Россией Минских договоренностей и ситуация в Сирии, сдерживание терроризма. Кулик убежден: от Обамы к Путину шел четкий месседж о стратегической линии Госдепа, которая не изменится даже при следующем президенте США, кто бы им не стал.

«Они говорили о невозможности дальнейшего распространения российского влияния в Восточной Европе, о решении конфликтов мирным способом на основе Минских договоренностей, о невозможности снятия санкций с России, наложенных из-за Крыма», – предполагает он.

Вместе с тем, по словам Кулика, украинские вопросы в «G-20» не в приоритете. Даже вопросы безопасности на саммите обсуждались в глобальном плане: сначала нераспространение терроризма, далее - ситуация в Сирии и уже потом – Украина.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы», Алексей Гарань также считает, что заявления Кремля о «хорошей встрече» не стоит преувеличивать. Это традиционная дипломатическая фраза, которая мало что значит.

По его словам, главное сейчас то, что нам удалось не ослабить свои позиции в отношении России. «Украина не уступила ни в вопросах, так называемого особого статуса, ни в вопросах проведения выборов на Донбассе. Санкции были продлены», – объясняет Гарань.

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Напомним, 1 сентября, Минфин США внес в санкционные списки, составленные в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины, фамилии еще 17 человек и названия 20 компаний, в частности, компаний-подрядчиков строительства Керченского моста в Крыму, а также чиновников и представителей силовых структур из временно оккупированного Крыма, и представителей боевиков на Донбассе.

США, ЕС и Британия

К слову, в кулуарах саммита Украину обсуждали и в других форматах. В частности, вопрос (впрочем, без подробностей) поднимался на встрече Барака Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Но, по словам Гараня, поскольку Франция и Германия уже начали говорить о первостепенности решения вопросов безопасности, это как раз может быть связано с украинской позицией.

В свою очередь, Виталий Кулик считает, что на этой встрече речь могла идти о динамике выполнения Минских договоренностей. Поскольку существующий формат Минска не устраивает стороны, а «нормандский формат» идет «со скрипом», не исключено, что происходит поиск третьего формата. «Недавно опять появилась информация об интенсификации разговоров в ОБСЕ касательно военной миссии. Это тоже могло стать предметов разговоров на «G-20», –добавляет эксперт.

Кроме того, стоит отметить, что, по итогам встречи Барака Обама с британским премьер-министром Терезой Мэй, прозвучало заявление, что США и Великобритания продолжат противостоять российской агрессии в Украине. «Великобритания подтвердила обязательства в отношении трансатлантической архитектуры безопасности. Мы союзники по НАТО и видим мир одинаково. Мы продолжим противостоять российской агрессии в Украине, продолжим противостоять киберугрозам, бороться с террористическими сетями и по уничтожению ИГ (Исламского государства», – сказал президент США.

Возвращаясь к теме выполнения Минских соглашений, о них речь шла во время двусторонней встречи Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. Более того, журналисты обратили внимание на попытку Путина проявить «любезность», неоцененную Меркель.

Собственно, президент РФ поинтересовался, не устала ли канцлер. На что Меркель предложила ему не беспокоиться. «Думаю, что те вопросы, которые нам предстоит обсуждать, являются настолько важными, что это хорошо, что мы сейчас имеем возможность их в двустороннем плане обсуждать. Имею в виду, например, Украину», - подчеркнула она.

В целом, двусторонние встречи еще будут подробно анализироваться после саммита. Но и на данный момент, по мнению экспертов, можно сделать несколько выводов. Так, общая холодность в отношении президента РФ, а также сами по себе проведенные с ним встречи на полях саммита «G-20», свидетельствуют, что Владимиру Путину не удалось выйти из дипломатической изоляции. Однако ему так и не удалось подорвать «нормандский формат» и вести переговоры в обход Украины.

Ирина Шевченко