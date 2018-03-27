”Ющенко хорошо помнит попытку импичмента, который ему готовила Тимошенко...”

На вопросы УНИАН отвечает политолог-эксперт Станислав Белковский. Он известен тем, что приехал из России, поддержал Помаранчевую революцию, женился на украинской журналистке и выучил украинский язык

Станислав, Вы в последнее время подчеркиваете необходимость формирования коалиции в формате “Наша Украина” – Партия регионов. Это вы просто “по велению сердца” говорите или эта политическая попытка убедить Виктора Ющенко не верить Тимошенко?

Это я по велению сердца убеждаю Виктора Ющенко. Еще за полтора месяца до дня выборов я убеждал Президента в том, что, исходя из интересов страны, ради ее объединения и формирования единой политической нации страны такой вариант оптимален.

Вы уже говорили, что произойдет с Ющенко, если Юлия Тимошенко станет премьером... Но скажите, что, на ваш взгляд, будет с Президентом, если Тимошенко не станет премьером. Тимошенко будет рассказывать народу, кто виноват в его бедности, и следующие президентские выборы пройдут под флагом “женщины с косой”... Не так ли? До выборов остается три с половиной года. За это время ситуация в стране может кардинально измениться, она изменяется очень быстро. Вы же согласитесь - еще два с половиной года назад никто не мог представить, что будет Майдан. В стране, которая развивается и в которой формируется новая политическая нация, многое в национальных приоритетах может измениться. И почему вы думаете, что Президент, который объединяет нацию, обязательно потерпит поражение? За это время обществу станут понятными реальные мотивы поступков тех или иных политиков, и Ющенко среди них окажется самым бескорыстным.

Эксперты говорят, что коалиция “Наша Украина – Партия Регионов” станет своеобразным контрактом бизнес-элит Центра и Юго-Востока. Контрактом, который займется перераспределением сфер влияния и будет далеким от системных реформ в экономике. Более того, предсказывают, что в результате такой коалиции “нашеукраинцы” будут просто “ассимилированы” донецкими, а Киев интегрируется в Донецк... Это исключено, и это показал 2004 год. Понятно, что в коалиции “Нашей Украины”, Партии регионов и СПУ ведущей силой будет “Наша Украина”. А премьер, скорее всего, будет из “Нашей Украины”. Ющенко останется активным политическим игроком и модератором политического пространства только в случае большой коалиции. Донецк - это значительная часть Украины, однако не он формулирует общенациональную идею... Роль Партии регионов заключается в том, чтобы интегрировать в общенациональный проект Восток и Юг Украины. Что же касается перераспределения сфер влияния и собственности, то он грозит именно в случае так называемой помаранчевой коалиции. Потому что вряд ли правительство БЮТ будет заниматься формированием единой политической нации. При руководстве Юлии Владимировны вопросы экономического реванша и перераспределения собственности выйдут на первый план.

Сколько же времени нужно для формирования кабинета широкой коалиции? Так как ничего кроме двух-трех разговоров Ющенко – Янукович не состоялось... Я не исключаю, что сначала должны завершиться переговоры по “узкой коалиции” (помаранчевой. – УНИАН). Но они будут иметь успех только при премьерстве Тимошенко. По-моему, для Виктора Ющенко этот политическая смерть, а для Украины - долгие годы разрушительной нестабильности. Если помаранчевая коалиция не сложится, тогда начнется обсуждение “широкой” коалиции. Но эта коалиция будет стабильной, у нее будет очень сильный мобилизующий враг в лице Тимошенко.

Как вы оцениваете состояние переговоров Тимошенко – “Наша Украина” на сегодняшний день?

Как тупиковое. Обе силы пока еще ни до чего не договорились. Ющенко колеблется, он помнит о попытке импичмента, который готовила ему Юлия Владимировна в сентябре. Но Президент тяготеет к легким решениям и стратегически проигрышным, а не сложным, но выигрышным стратегически. Не исключаю, что в ближайшее время он может сдать позиции и поддержать кандидатуру Тимошенко.