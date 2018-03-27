Чем займутся бывшие (продолжение)
Иван Томич будет пахать землю, Валерий Коновалюк писать книгу, Тамара Прошкуратова учить детей, Борис Олейник возьмется за публицистику, Валерий Пустовойтенко возглавит кооператив экс-премьеров...
Иван Томич (блок Костенко-Плюща) станет ближе к земле
Я председатель Партии свободных крестьян и предпринимателей, и всегда занимался защитой прав фермеров и частных землевладельцев. В должности главы Ассоциации фермеров отстаивал интересы села с 1991 года, умел это делать, даже не находясь в стенах парламента. Кроме того, я почетный член фермерского хозяйства и смогу заниматься делами фермы. Буду искать новые технологии, новые сорта, гибриды, буду изучать новые породы. Жизнь не стоит на месте.
Валерий Коновалюк (Трудовая Украина) станет ближе к библиотекеХочу завершить работу над собственной книгой. Это анализ политических событий последних лет, прогноз. Кроме того, я постоянно покупал в Верховной Раде книги, у меня большая библиотека, сейчас составляю план, чтобы все перечитать.
Тамара Прошкуратова (СДПУ(о)) станет ближе к детямЯ педагог с тридцатилетним стажем, не делаю трагедии из того, что произошло. Я смогу вернуться на педагогическую работу, а, возможно, буду заниматься партийной перестройкой. Когда четко будет определена стратегия партии, я буду строить окончательные планы, а пока еще поеду на море в Крым.
Борис Олейник (бывший член фракции КПУ) станет ближе к каторгеУ меня вечная профессия, я раб и каторжанин, поэтому буду писать книгу, над которой уже начал работать. Это - публицистическая книга, где будут указаны настоящие имена действующих лиц и исполнителей, поэтому сейчас я не буду говорить о названии и содержании.
Валерий Пустовойтенко (НДП) станет ближе к остальным бывшим премьерамЯ сложил полномочия председателя партии НДП, теперь планирую у себя в Конче-Заспе создать кооператив прежних премьеров. Вокруг меня живут пять бывших глав кабмина, я хочу стать директором кооператива, буду следить за порядком. А может, мы будем цветочки вместе растить, на огороде хозяйничать, а может, еще чем-то таковым полезным для общества и здоровья займемся.